MEMUR ZAMMI SON GELİŞMELERİ: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

TEMMUZ MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2025 Temmuz ayında memur maaşlarına, toplu sözleşme kapsamında %5 oranında bir artış yapılması bekleniyor. Enflasyon oranı sabit kalsa dahi, memur maaşları ve emekli maaşlarında Temmuz ayında %9,02 oranında bir artış gerçekleşmesi öngörülüyor.

Memur maaş zammı, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.