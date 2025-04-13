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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI SON GELİŞMELERİ: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 17:02 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 17:02

MEMUR ZAMMI SON GELİŞMELERİ: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı, 3 aylık enflasyon farkının ilan edilmesiyle birlikte kamu görevlerinin gündeminde yer edinmeye başladı. Mart ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından duyurulmasıyla memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan ilk 3 aylık zam oranı belirlendi. Yılda 2 kez artışa gidilen maaşlarda 6 aylık enflasyon farkı ve topu sözleşme zammı rol oynuyor. 2025 Ocak ayında yapılan düzenlemeyle en düşük memur maaşı 43.698 TL, emekli maaşı ise 19.616 TL olarak belirlendi. Peki, temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak ve yüzde kaç zam yapılacak?

MEMUR ZAMMI SON GELİŞMELERİ: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Mart ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla memur maaşlarına yapılacak zam oranında 3 veri netleşti. Mart ayında enflasyon verileri yıllık yüzde 38,10, aylık yüzde 2,46 olarak duyuruldu. Yılda iki kez düzenlemeye gidilen memur ve emekli maaşlarında gözler şimdiden hesaplamalara çevrildi. İşte 2025 Temmuz memur zammı hesaplamaları

MEMUR ZAMMI SON GELİŞMELERİ: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

3 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 10,06 OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon verilerini duyurdu. Buna göre, mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 artarken, yıllık enflasyon yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

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MEMUR ZAMMI SON GELİŞMELERİ: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

TEMMUZ MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2025 Temmuz ayında memur maaşlarına, toplu sözleşme kapsamında %5 oranında bir artış yapılması bekleniyor. Enflasyon oranı sabit kalsa dahi, memur maaşları ve emekli maaşlarında Temmuz ayında %9,02 oranında bir artış gerçekleşmesi öngörülüyor.

Memur maaş zammı, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.

MEMUR ZAMMI SON GELİŞMELERİ: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

3 aylık enflasyona göre artışlar şöyle oldu:

MART ENFLASYONU: Yüzde 2.46
3 AYLIK ORAN: Yüzde 10.06
SSK VE BAĞKUR ARTIŞ: Yüzde 10.06
MEMURA 3 AYLIK FARK: Yüzde 3.83
MEMUR 3 AYLIK ARTIŞ: Yüzde 9.02

MEMUR ZAMMI SON GELİŞMELERİ: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

3 aylık oranlara göre en düşük aylıklar da şöyle hesaplandı:

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ: 15.959 TL
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 47.670 TL
MEMUR EMEKLİSİ: 21.387 TL