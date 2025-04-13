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MEMUR ZAMMI SON GELİŞMELERİ: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
17:02
MEMUR ZAMMI SON GELİŞMELERİ: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Memur zammı, 3 aylık enflasyon farkının ilan edilmesiyle birlikte kamu görevlerinin gündeminde yer edinmeye başladı. Mart ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından duyurulmasıyla memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan ilk 3 aylık zam oranı belirlendi. Yılda 2 kez artışa gidilen maaşlarda 6 aylık enflasyon farkı ve topu sözleşme zammı rol oynuyor. 2025 Ocak ayında yapılan düzenlemeyle en düşük memur maaşı 43.698 TL, emekli maaşı ise 19.616 TL olarak belirlendi. Peki, temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak ve yüzde kaç zam yapılacak?