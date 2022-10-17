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Haberler Yaşam Memur zammı için gözler Ocak ayında! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı zammı (enflasyon farkı) ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 17.10.2022 18:23 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 18:31

Memur zammı için gözler Ocak ayında! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı zammı (enflasyon farkı) ne kadar, kaç TL olacak?

Yıl sonuna doğru dikkat çeken konulardan biri de memur maaşlarına uygulanacak olan Ocak zammı oldu. Enflasyon oranlarından doğan fark göz önüne alınarak kararlaştırılacak olan zam oranı merakla beklenirken hükümet ise vatandaşların gelirlerini arttıracak sosyal refah düzenlemeleri için çalışamalar gerçekleştiriyor. Bu noktada ise "En düşük ve en yüksek memur maaşı zammı (enflasyon farkı) ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte memur maaş zammı beklentilerinde son durum ve detaylar.

Memur zammı için gözler Ocak ayında! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı zammı enflasyon farkı ne kadar, kaç TL olacak?

Şimdiden milyonların gündemine gelen memur maaş zammı için beklentiler de yetkili isimlerden gelen açıklamalarla beraber artış kazandı. Hükümet vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini ve zam oranlarının enflasyon altında kalmayacağını her fırsatta duyururken bir yandan da vatandaş "En düşük ve en yüksek memur maaşı zammı (enflasyon farkı) ne kadar, kaç TL olacak?" sorularını internet üzerinden sorguluyor ve tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, kim ne kadar maaş alacak, beklentiler ne yönde? İşte memur zammı ile ilgili tüm detaylar.

Memur zammı için gözler Ocak ayında! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı zammı enflasyon farkı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3.500 TL'ye yükseltilmiş oldu.

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Memur zammı için gözler Ocak ayında! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı zammı enflasyon farkı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GEÇTİĞİMİZ OCAK AYI DÖNEMİNDE EK ZAM ALDI

Memur ve memur emeklisi Ocak 2022 döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti.

Memur zammı için gözler Ocak ayında! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı zammı enflasyon farkı ne kadar, kaç TL olacak?

TEMMUZ ZAMMI İLE KÜMÜLATİF ZAM ORANI YÜZDE 85'İ AŞTI

Bunun yanında Temmuz zammı ile beraber memur maaşları yüzde 41,69 oranında yeniden arttı. 2022 yılında memurlar yıllık enflasyon rakamlarının çok üzerinde kümülatif olarak yüzde 85'i geçen zam almış oldu.

Memur zammı için gözler Ocak ayında! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı zammı enflasyon farkı ne kadar, kaç TL olacak?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi yıl başında Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

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