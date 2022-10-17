Memur zammı için gözler Ocak ayında! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı zammı (enflasyon farkı) ne kadar, kaç TL olacak?

Şimdiden milyonların gündemine gelen memur maaş zammı için beklentiler de yetkili isimlerden gelen açıklamalarla beraber artış kazandı. Hükümet vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini ve zam oranlarının enflasyon altında kalmayacağını her fırsatta duyururken bir yandan da vatandaş "En düşük ve en yüksek memur maaşı zammı (enflasyon farkı) ne kadar, kaç TL olacak?" sorularını internet üzerinden sorguluyor ve tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, kim ne kadar maaş alacak, beklentiler ne yönde? İşte memur zammı ile ilgili tüm detaylar.