Memur zammı için gözler Ocak ayında! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı zammı (enflasyon farkı) ne kadar, kaç TL olacak?

Yıl sonuna doğru dikkat çeken konulardan biri de memur maaşlarına uygulanacak olan Ocak zammı oldu. Enflasyon oranlarından doğan fark göz önüne alınarak kararlaştırılacak olan zam oranı merakla beklenirken hükümet ise vatandaşların gelirlerini arttıracak sosyal refah düzenlemeleri için çalışamalar gerçekleştiriyor. Bu noktada ise "En düşük ve en yüksek memur maaşı zammı (enflasyon farkı) ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte memur maaş zammı beklentilerinde son durum ve detaylar.