MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞLAR TABLOSU: 4 aylık enflasyon farkına göre 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?

Memur zammı için kritik tahminler yıl sonuna doğru gündemi meşgul ediyor. Ocak ayında netleşecek olan 2023 zam oranı için nefesler tutulurken öte yandan vatandaşlar dört aylık enflasyon farkına göre; yapılan hesaplamaları merak ediyor. Bu noktada ise "Enflasyon farkına göre; 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?" soruları yanıt aramaya başladı. İlk hesaplamalarda; Polis, öğretmen, bekçi, hemşire gibi birçok mesleği de yakından ilgilendiren bu oran enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 oldu. Peki, 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç? İşte son durum ve detaylar…