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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞLAR TABLOSU: 4 aylık enflasyon farkına göre 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 16.11.2022 08:06 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 08:06

MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞLAR TABLOSU: 4 aylık enflasyon farkına göre 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?

Memur zammı için kritik tahminler yıl sonuna doğru gündemi meşgul ediyor. Ocak ayında netleşecek olan 2023 zam oranı için nefesler tutulurken öte yandan vatandaşlar dört aylık enflasyon farkına göre; yapılan hesaplamaları merak ediyor. Bu noktada ise "Enflasyon farkına göre; 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?" soruları yanıt aramaya başladı. İlk hesaplamalarda; Polis, öğretmen, bekçi, hemşire gibi birçok mesleği de yakından ilgilendiren bu oran enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 oldu. Peki, 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç? İşte son durum ve detaylar…

MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞLAR TABLOSU: 4 aylık enflasyon farkına göre 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?

Memur maaş zammı hesaplamaları için gözler nefesler tutuldu. Ocak 2023 tarihli zam oranına oldukça kısa bir süre kala memurlar yeni maaşlarıyla ilgili beklenti ve gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Bu oran yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkına göre belirlenecek. Yeni maaşların açıklanması için yalnızca iki aylık veri kaldı. Bu noktada ise "2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte memur zammı için ilk hesaplamalar…

MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞLAR TABLOSU: 4 aylık enflasyon farkına göre 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?

KASIM VE ARALIK ENFLASYON ORANI SONRASI OCAK ZAMMI BELLİ OLACAK

Emekli ve memur zammı için veriler gelmeye devam ediyor. Ocak 2023 zammı gibi birçok kalemde direkt olarak etkili olan Ekim 2022 enflasyon oranı TÜİK tarafından duyuruldu. Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Ocak zammı için artık sadece 2 veri kaldı.

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MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞLAR TABLOSU: 4 aylık enflasyon farkına göre 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN 4 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda ise yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10,84, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 oldu.

MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞLAR TABLOSU: 4 aylık enflasyon farkına göre 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?

6 AYLIK EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2 ENFLASYON VERİSİ KALDI

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Kasım, Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞLAR TABLOSU: 4 aylık enflasyon farkına göre 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?

MEMURLAR ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALIYOR

Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

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