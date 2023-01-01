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Haberler Yaşam Memur zammı için kritik hafta başlıyor! Öğretmen, polis, bekçi, hemşire... 2023 Kim ne kadar memur zammı alacak?
Giriş Tarihi: 01.01.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 09:55

Memur zammı için kritik hafta başlıyor! Öğretmen, polis, bekçi, hemşire... 2023 Kim ne kadar memur zammı alacak?

Binlerce memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Ocak zammında. Polis, öğretmen, bekçi, hemşire gibi birçok meslek sahibi vatandaş önümüzdeki hafta açıklanacak Aralık enflasyonundan ortaya çıkan farkla yeni maaşlarını öğrenecek. Bu durumda ise yeni yılın ilk gününde "2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Yeni zam oranı ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşen çalışmalara Hazine ve Maliye Bakanlığı da eşlik ediyor. İşte memur zammı hesaplama tablosu ve yeni maaşlarla ilgili tahminler…

Memur zammı için kritik hafta başlıyor! Öğretmen, polis, bekçi, hemşire... 2023 Kim ne kadar memur zammı alacak?

Memur zammı için nefesler resmen tutuldu. Yeni maaşların belirleneceği tarih; 3 Ocak. Bu kapsamda ise milyonları ilgilendiren zam oranı ile ilgili olarak "2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İlk hesaplamalarda; Polis, öğretmen, bekçi, hemşire gibi birçok mesleği de yakından ilgilendiren bu oran enflasyon farkı dahil 5 aylık zam oranı da ortaya çıkmıştı. İşte memur zammı tablosu ve merak edilen tüm bu detaylar.

Memur zammı için kritik hafta başlıyor! Öğretmen, polis, bekçi, hemşire... 2023 Kim ne kadar memur zammı alacak?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız. Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. EYT'yi yılbaşından önce gündemden çıkaracağız."

EK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2023 HESABI

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası memur maaşları için 5 aylık zam oranı kesinleşti. Bunun yanında ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri de belli oldu. İşte ek zam dahil tüm beklentilere göre hesaplanan emekli ve memur Ocak zam oranı ile tablo tablo tüm maaşlar:

  • 6 aylık memur enflasyon farkı ve memur zammı
  • 15 meslekte ek zamlı memur maaşları
  • En düşük memur maaşı hesabı
  • 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı
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Memur zammı için kritik hafta başlıyor! Öğretmen, polis, bekçi, hemşire... 2023 Kim ne kadar memur zammı alacak?

OCAK ZAMMI İÇİN ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret, emekli ve memur ocak zammı için hükümete alım gücünü artıracak adımlar atılması yönünde talimatı vermesi sonrası Aralık ayında çalışmalar hız kazandı.

Memur zammı için kritik hafta başlıyor! Öğretmen, polis, bekçi, hemşire... 2023 Kim ne kadar memur zammı alacak?

İLK ADIM ASGARİ ÜCRET OLDU

Asgari ücrette işçi ve işveren anlaşamayınca devreye Başkan Recep Tayyip Erdoğan girdi. Düğümü çözün Başkan Erdoğan, işçileri sevindiren açıklamayı yaptı

Memur zammı için kritik hafta başlıyor! Öğretmen, polis, bekçi, hemşire... 2023 Kim ne kadar memur zammı alacak?

Asgari ücret 2023 Temmuz ayına göre yüzde 54,6 Ocak 2022'ye göre yüzde 100 artışla enflasyon rakamlarının çok üzerinde net 8.506 TL, brüt 10.008 TL oldu. Böylece asgari ücret TL olarak rekor kırmış oldu. Dolar bazında da 455 dolar seviyesine yükselerek rekor kırdı.

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