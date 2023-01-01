Binlerce memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Ocak zammında. Polis, öğretmen, bekçi, hemşire gibi birçok meslek sahibi vatandaş önümüzdeki hafta açıklanacak Aralık enflasyonundan ortaya çıkan farkla yeni maaşlarını öğrenecek. Bu durumda ise yeni yılın ilk gününde "2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Yeni zam oranı ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşen çalışmalara Hazine ve Maliye Bakanlığı da eşlik ediyor. İşte memur zammı hesaplama tablosu ve yeni maaşlarla ilgili tahminler…