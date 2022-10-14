Haberler Yaşam Memur zammı için kritik süreç başladı! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, Ocak zammı enflasyon farkı kaç TL olacak?

Giriş Tarihi: 14.10.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 09:36

Memur zammı için kritik süreç başladı! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, Ocak zammı enflasyon farkı kaç TL olacak?

Memur maaşlarına uygulanacak olan zam oranı merakla bekleniyor. Her sene yılda iki kez enflasyon farkı baz alınarak artış yaşayan maaşlarda gözler Ocak ayına çevirlmişti durumda. Bu kapsamda ise "Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı zam oranı ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Hükümet tarafından gelen açıklamada vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceği üstüne basa basa duyuruldu. Peki, en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, Ocak zammı tahminleri neler? İşte tüm detaylar.