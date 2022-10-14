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Haberler Yaşam Memur zammı için kritik süreç başladı! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, Ocak zammı enflasyon farkı kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 14.10.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 09:36

Memur zammı için kritik süreç başladı! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, Ocak zammı enflasyon farkı kaç TL olacak?

Memur maaşlarına uygulanacak olan zam oranı merakla bekleniyor. Her sene yılda iki kez enflasyon farkı baz alınarak artış yaşayan maaşlarda gözler Ocak ayına çevirlmişti durumda. Bu kapsamda ise "Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı zam oranı ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Hükümet tarafından gelen açıklamada vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceği üstüne basa basa duyuruldu. Peki, en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, Ocak zammı tahminleri neler? İşte tüm detaylar.

Memur zammı için kritik süreç başladı! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, Ocak zammı enflasyon farkı kaç TL olacak?

Enflasyon oranları göz önüne alınarak belirlenen memur zammı için kritik süreç resmen başladı. "2022 En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, Ocak zammı enflasyon farkı kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Nureddin Nebati son olarak açıklamasında vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini ve yapılacak olan artışın enflasyonun üzerinde olacağını ifade etmişti. Peki, Ocak 2023 Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte beklenti ve tahminler.

Memur zammı için kritik süreç başladı! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, Ocak zammı enflasyon farkı kaç TL olacak?

OCAK ZAMMI İLE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI YÜKSELECEK

Emekli ve memur Ocak zammı ile beraber Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Ocak 2023 zammı için belirleyeci olacak 3 aylık enflasyon verisi netleşti. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası yeni emekli ve memur maaşları belli olacak.

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Memur zammı için kritik süreç başladı! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, Ocak zammı enflasyon farkı kaç TL olacak?

EK ZAMLAR GÜNDEMDE

Memur enflasyon farkı ve emekli maaş zammı direkt olarak enflasyon rakamlarıyla belirlenecekken, sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamlar masada bulunuyor.

Memur zammı için kritik süreç başladı! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, Ocak zammı enflasyon farkı kaç TL olacak?

MAAŞLARA ENFLASYON ORANININ ALTINDA ARTIŞ YAPILMAYACAK

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor. Böylece enflasyonun altında artış yapılmıyor.SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış görürken memur ve memur emeklileri de yine yılda iki kez toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranı kadar fark alıyor.

Memur zammı için kritik süreç başladı! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, Ocak zammı enflasyon farkı kaç TL olacak?

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

TÜİK Eylül 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu. Emekli ve memur zam oranı için belirleyici olacak TÜFE endeksi de 1.046,89 olarak kayıtlara geçti.

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