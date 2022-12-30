Memur zammı için yeni maaş tablosu şekilleniyor! Yeni Polis, öğretmen, hemşire, bekçi maaşı 2023 Ocak ayı memur zammı ile ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur maaş zammı için nefesler tutuldu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendika temsilcileri, bakanlıktan memura ek zam talep ederken yıl başına doğru milyonlar enflasyon farkına göre belirlenecek olan yeni maaşları merak ediyor. Bu noktada "Polis, öğretmen, hemşire, bekçi 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Temmuz ila Kasım aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon farkına ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre, memur ve emeklilerinin zam oranı yüzde 15,11 olarak hesaplanıyor. Ancak kesin rakam 3 Ocak tarihinde duyurulacak…