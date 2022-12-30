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Haberler Yaşam Memur zammı için yeni maaş tablosu şekilleniyor! Yeni Polis, öğretmen, hemşire, bekçi maaşı 2023 Ocak ayı memur zammı ile ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.12.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 09:28

Memur zammı için yeni maaş tablosu şekilleniyor! Yeni Polis, öğretmen, hemşire, bekçi maaşı 2023 Ocak ayı memur zammı ile ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur maaş zammı için nefesler tutuldu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendika temsilcileri, bakanlıktan memura ek zam talep ederken yıl başına doğru milyonlar enflasyon farkına göre belirlenecek olan yeni maaşları merak ediyor. Bu noktada "Polis, öğretmen, hemşire, bekçi 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Temmuz ila Kasım aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon farkına ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre, memur ve emeklilerinin zam oranı yüzde 15,11 olarak hesaplanıyor. Ancak kesin rakam 3 Ocak tarihinde duyurulacak…

Memur zammı için yeni maaş tablosu şekilleniyor! Yeni Polis, öğretmen, hemşire, bekçi maaşı 2023 Ocak ayı memur zammı ile ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur maaş zammı için milyonların gözü Ocak ayında duyurulacak enflasyon verisine çevrildi. 2022'nin son günlerinde öne çıkan konu başlıklarından olan konuyla ilgili çeşitli ek zamlar da gündemde. Hal böyleyken ise polisinden öğretmenine ve hemşiresine kadar birçok meslekte yeni maaşlarını bekleyen vatandaşlar "2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte memur maaş zammı tablosu ile merak edilen tüm bu detaylar.

Memur zammı için yeni maaş tablosu şekilleniyor! Yeni Polis, öğretmen, hemşire, bekçi maaşı 2023 Ocak ayı memur zammı ile ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız. Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. EYT'yi yılbaşından önce gündemden çıkaracağız."

EK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2023 HESABI

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası memur maaşları için 5 aylık zam oranı kesinleşti. Bunun yanında ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri de belli oldu. İşte ek zam dahil tüm beklentilere göre hesaplanan emekli ve memur Ocak zam oranı ile tablo tablo tüm maaşlar:

  • 6 aylık memur enflasyon farkı ve memur zammı
  • 15 meslekte ek zamlı memur maaşları
  • En düşük memur maaşı hesabı
  • 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı
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Memur zammı için yeni maaş tablosu şekilleniyor! Yeni Polis, öğretmen, hemşire, bekçi maaşı 2023 Ocak ayı memur zammı ile ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

OCAK ZAMMI İÇİN ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret, emekli ve memur ocak zammı için hükümete alım gücünü artıracak adımlar atılması yönünde talimatı vermesi sonrası Aralık ayında çalışmalar hız kazandı.

Memur zammı için yeni maaş tablosu şekilleniyor! Yeni Polis, öğretmen, hemşire, bekçi maaşı 2023 Ocak ayı memur zammı ile ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

İLK ADIM ASGARİ ÜCRET OLDU

Asgari ücrette işçi ve işveren anlaşamayınca devreye Başkan Recep Tayyip Erdoğan girdi. Düğümü çözün Başkan Erdoğan, işçileri sevindiren açıklamayı yaptı

Memur zammı için yeni maaş tablosu şekilleniyor! Yeni Polis, öğretmen, hemşire, bekçi maaşı 2023 Ocak ayı memur zammı ile ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 2023 Temmuz ayına göre yüzde 54,6 Ocak 2022'ye göre yüzde 100 artışla enflasyon rakamlarının çok üzerinde net 8.506 TL, brüt 10.008 TL oldu. Böylece asgari ücret TL olarak rekor kırmış oldu. Dolar bazında da 455 dolar seviyesine yükselerek rekor kırdı.

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