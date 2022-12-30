Memur zammı için yeni maaş tablosu şekilleniyor! Yeni Polis, öğretmen, hemşire, bekçi maaşı 2023 Ocak ayı memur zammı ile ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız. Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. EYT'yi yılbaşından önce gündemden çıkaracağız."

EK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2023 HESABI

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası memur maaşları için 5 aylık zam oranı kesinleşti. Bunun yanında ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri de belli oldu. İşte ek zam dahil tüm beklentilere göre hesaplanan emekli ve memur Ocak zam oranı ile tablo tablo tüm maaşlar: