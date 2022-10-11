Haberler Yaşam Memur zammı ile ilgili kritik açıklama! Zam oranı enflasyonun altında olmayacak: 2023 Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı tahminler ne yönde?

Giriş Tarihi: 11.10.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 11:34

Memur zammı ile ilgili kritik açıklama! Zam oranı enflasyonun altında olmayacak: 2023 Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı tahminler ne yönde?

Memur maaş zammı için geri sayım başlarken ilk tahminler de gelmeye başladı. Gerek asgari gerekse memurların ve emeklilerin maaşlarına uygulanacak olan zam oranı, 6 aylık enflasyon oranına bağlı olarak hesaplanacak. Bu noktada ise "Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı tahminler ne yönde?" soruları yanıt aramaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini ve yapılacak olan artışın enflasyonun üzerinde olacağını ifade etti. Peki, Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı tahminler ne yönde? İşte tüm bu detaylar.