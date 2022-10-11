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Haberler Yaşam Memur zammı ile ilgili kritik açıklama! Zam oranı enflasyonun altında olmayacak: 2023 Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı tahminler ne yönde?
Giriş Tarihi: 11.10.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 11:34

Memur zammı ile ilgili kritik açıklama! Zam oranı enflasyonun altında olmayacak: 2023 Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı tahminler ne yönde?

Memur maaş zammı için geri sayım başlarken ilk tahminler de gelmeye başladı. Gerek asgari gerekse memurların ve emeklilerin maaşlarına uygulanacak olan zam oranı, 6 aylık enflasyon oranına bağlı olarak hesaplanacak. Bu noktada ise "Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı tahminler ne yönde?" soruları yanıt aramaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini ve yapılacak olan artışın enflasyonun üzerinde olacağını ifade etti. Peki, Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı tahminler ne yönde? İşte tüm bu detaylar.

Memur zammı ile ilgili kritik açıklama! Zam oranı enflasyonun altında olmayacak: 2023 Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı tahminler ne yönde?

Memur maaş zammına yalnızca 3 kritik enflasyon verisi kaldı. Buna göre; memurların maaşlarına oluşan enflasyon farkına göre; zam yapılacak. Bu kapsamda ise "2023 Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı tahminler ne yönde?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak Bakan Nebati de "Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak." İfadeleriyle vatandaşların yüreğine su serpmişti. İşte memur zammı beklenti ve detayları.

Memur zammı ile ilgili kritik açıklama! Zam oranı enflasyonun altında olmayacak: 2023 Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı tahminler ne yönde?

OCAK ZAMMI İLE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI YÜKSELECEK

Emekli ve memur Ocak zammı ile beraber Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Ocak 2023 zammı için belirleyeci olacak 3 aylık enflasyon verisi netleşti. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası yeni emekli ve memur maaşları belli olacak.

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Memur zammı ile ilgili kritik açıklama! Zam oranı enflasyonun altında olmayacak: 2023 Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı tahminler ne yönde?

EK ZAMLAR GÜNDEMDE

Memur enflasyon farkı ve emekli maaş zammı direkt olarak enflasyon rakamlarıyla belirlenecekken, sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamlar masada bulunuyor.

Memur zammı ile ilgili kritik açıklama! Zam oranı enflasyonun altında olmayacak: 2023 Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı tahminler ne yönde?

MAAŞLARA ENFLASYON ORANININ ALTINDA ARTIŞ YAPILMAYACAK

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor. Böylece enflasyonun altında artış yapılmıyor.SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış görürken memur ve memur emeklileri de yine yılda iki kez toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranı kadar fark alıyor.

Memur zammı ile ilgili kritik açıklama! Zam oranı enflasyonun altında olmayacak: 2023 Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı tahminler ne yönde?

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

TÜİK Eylül 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu. Emekli ve memur zam oranı için belirleyici olacak TÜFE endeksi de 1.046,89 olarak kayıtlara geçti.

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