MEMUR ZAMMI 2023 ilk verilere göre hesaplandı! Kim ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkına göre Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?

Memur maaş zammı için kritik tahminler yıl sonuna doğru gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bu noktada ise "Enflasyon farkına göre 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?" soruları milyonlarca memurun yanıt aradığı soruların başında geliyor. İlk hesaplamalarda; Polis, öğretmen, bekçi, hemşire gibi birçok mesleği de yakından ilgilendiren bu oran enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 oldu. Ocak ayında netleşecek olan 2023 zam oranı için nefesler tutulurken öte yandan vatandaşlar dört aylık enflasyon farkına göre; yapılan hesaplamaları merak ediyor. Peki, 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç? İşte ilk tahminler…