Memur zammı son dakika 2023 haberleri: Son enflasyona göre hesaplandı! Temmuzda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaş zammı hesaplama işlemleri yılın ikinci yarısı için başladı. 2023 Temmuz zammı 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenecek. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 3. Veri Mart enflasyonu ile beraber memur zammı için ilk hesap belirdi. Bu noktada polis, doktor, hemşire, öğretmen, bekçi başta olmak üzere tüm memurlar Temmuzda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL sorularına yanıt aramaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda Ocak ayında memur zam oranı refah artışıyla yüzde 30 olarak belirlenmişti. İşte, 2023 Temmuz memur zammı son dakika haberleri…