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Haberler Yaşam Memur zammı son dakika 2023 haberleri: Son enflasyona göre hesaplandı! Temmuzda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.04.2023 14:57 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 14:57

Memur zammı son dakika 2023 haberleri: Son enflasyona göre hesaplandı! Temmuzda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaş zammı hesaplama işlemleri yılın ikinci yarısı için başladı. 2023 Temmuz zammı 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenecek. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 3. Veri Mart enflasyonu ile beraber memur zammı için ilk hesap belirdi. Bu noktada polis, doktor, hemşire, öğretmen, bekçi başta olmak üzere tüm memurlar Temmuzda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL sorularına yanıt aramaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda Ocak ayında memur zam oranı refah artışıyla yüzde 30 olarak belirlenmişti. İşte, 2023 Temmuz memur zammı son dakika haberleri…

Memur zammı son dakika 2023 haberleri: Son enflasyona göre hesaplandı! Temmuzda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı hesaplama tablosu 2023 Temmuz için şekillenmeye başladı. Polis, öğretmen doktor, hemşire gibi meslekleri ilgilendiren zamlı memur maaşı enflasyon rakamları ile hesaplanıyor. Temmuz ayında yapılacak memur zam oranı için ilk hesap Mart enflasyon oranı ile ortaya çıktı. 3 aylık fark kesinleşirken tam oran için ise geriye 3 aylık veri kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmaları neticesinde Ocak zammı refah payı ile birlikte yüzde 30 olarak hesaplara yansımıştı. Peki, Temmuzda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Memur zammı son dakika haberleri ile ilk tahminler ve beklentiler…

Memur zammı son dakika 2023 haberleri: Son enflasyona göre hesaplandı! Temmuzda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini duyurmuştu.

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Memur zammı son dakika 2023 haberleri: Son enflasyona göre hesaplandı! Temmuzda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılma kararı alındığını açıkladı.

Memur zammı son dakika 2023 haberleri: Son enflasyona göre hesaplandı! Temmuzda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Başkan Erdoğan, konu ile ilgli olarak şunları kaydetti:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.

Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.

Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Böylece en düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL oldu.

Memur zammı son dakika 2023 haberleri: Son enflasyona göre hesaplandı! Temmuzda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

TEKLİF KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak.

Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

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