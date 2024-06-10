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Memur zammı son dakika 2024 Temmuz: Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşları hesaplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
10:19
Memur zammı son dakika 2024 Temmuz: Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşları hesaplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Memur maaşı ne kadar olacak son dakika gelişmeleri ile yanıt arıyor. Yılın ikinci yarısında uygulanacak memur zam oranı için 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Haziran verisi için bekleyiş sürerken memur maaşı zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Meslek meslek memur zammı ne zaman açıklanacak, enflasyon farkı hesaplama nasıl yapılır soruları gündemdeki yerini aldı. Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşları 6 aylık enflasyon rakamları yanı sıra toplu sözleşme zammı ile artış yaşayacak. Peki, Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, son gelişmeler...