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Haberler Yaşam Memur zammı son dakika: 2023 Ocak zammı ile Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek; en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 31.10.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 06:56

Memur zammı son dakika: 2023 Ocak zammı ile Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek; en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur zammı son dakika gelişmeleri takibi başladı. 2023 yılı itibarıyla zamlanacak olan memur maaşlarına ne kadar ve hangi oranda zam geleceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yeni hafta ile birlikte memur maaşı hesaplama işlemleri de başlamış oldu. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin tarafından her fırsatta hatırlatılan vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği mesajı kapsamında çalışmalar da sürüyor. Peki; 2023 Ocak zammı ile Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek; en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte Memur zammı son dakika gelişmeleri.

Memur zammı son dakika: 2023 Ocak zammı ile Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek; en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Doktor, hemşire, polis, öğretmen gibi meslek gruplarına ilişkin memur zammı son dakika gelişmeleri takibi yeni hafta itibarıyla başlamış oldu. 6 aylık enflasyon verisi sonrası memur maaş zammı da netleşmiş olacak. Şimdilik 3 aylık enflasyon verisi rakamları açıklanırken 2023 Ocak ayında memur zammı da belirlenmiş olacak. Peki; 2023 Ocak zammı ile Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek; en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte Memur zammı son dakika gelişmeleri.

Memur zammı son dakika: 2023 Ocak zammı ile Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek; en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3.500 TL'ye yükseltilmiş oldu.

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Memur zammı son dakika: 2023 Ocak zammı ile Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek; en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GEÇTİĞİMİZ OCAK AYI DÖNEMİNDE EK ZAM ALDI

Memur ve memur emeklisi Ocak 2022 döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti.

Memur zammı son dakika: 2023 Ocak zammı ile Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek; en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

TEMMUZ ZAMMI İLE KÜMÜLATİF ZAM ORANI YÜZDE 85'İ AŞTI

Bunun yanında Temmuz zammı ile beraber memur maaşları yüzde 41,69 oranında yeniden arttı. 2022 yılında memurlar yıllık enflasyon rakamlarının çok üzerinde kümülatif olarak yüzde 85'i geçen zam almış oldu.

Memur zammı son dakika: 2023 Ocak zammı ile Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek; en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi yıl başında Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

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