Haberler Yaşam Memur zammı son dakika: 2023 Ocak zammı ile Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek; en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 31.10.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 06:56

Memur zammı son dakika gelişmeleri takibi başladı. 2023 yılı itibarıyla zamlanacak olan memur maaşlarına ne kadar ve hangi oranda zam geleceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yeni hafta ile birlikte memur maaşı hesaplama işlemleri de başlamış oldu. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin tarafından her fırsatta hatırlatılan vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği mesajı kapsamında çalışmalar da sürüyor. Peki; 2023 Ocak zammı ile Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek; en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte Memur zammı son dakika gelişmeleri.