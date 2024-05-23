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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ: Öğretmen, polis, hemşire, doktor… Temmuz’da en düşük memur maaşı kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 23.05.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
10:50
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ: Öğretmen, polis, hemşire, doktor… Temmuz’da en düşük memur maaşı kaç TL olacak?
Memur zammı son dakika haberleri araştırılıyor. Temmuz ayı en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam yapılacak, memur zammı ne zaman açıklanacak gibi sorular araştırılmaya başladı. 6 ayda bir zam alan memurlar için 4 aylık enflasyon farkı açıklandı. Net oran için 6 aylık veriler ve toplu sözleşme zammı bekleniyor. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak memur maaşı için hesaplama tablosu yayınlandı. Peki, memur maaşı ne zaman açıklanacak, Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte öğretmen, polis, hemşire, doktor hesaplama tablosu