Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI SON DURUM: 3 aylık enflasyon farkıyla netleşti! Temmuz ayı en düşük memur maaşı zammı ne kadar olur, kaç TL?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:48 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 11:48

MEMUR ZAMMI SON DURUM: 3 aylık enflasyon farkıyla netleşti! Temmuz ayı en düşük memur maaşı zammı ne kadar olur, kaç TL?

Memur zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 3aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte memur maaş zammı hesaplamaları yapılmaya başladı. Yılda iki kez enflasyon oranlarına göre zam alan memurların Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılın ilk 6 ve ikinci 6 ayı geçerli olmak üzere yeni aylıkları belirleniyor. TÜİK verilerine göte Mart ayıda aylık enflasyon 2.46 olarak belirlendi. Böylelikle memur ve memur emeklilerinin maaşlarına etki edecek üçüncü zam oranı da kesinleşti. 6 aylık oranla maaşlar netlik kazanacak? temmuz ayı en düşük memur maaşı zammı ne kadar olur, kaç TL? işte emekli memur maaş zammı hesaplama

MEMUR ZAMMI SON DURUM: 3 aylık enflasyon farkıyla netleşti! Temmuz ayı en düşük memur maaşı zammı ne kadar olur, kaç TL?

Mart ayına ait TÜİK verilerinin 3 Nisan'da açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranı yeniden gündeme geldi. Mart 2025 enflasyonu yıllık %38,10, aylık ise %2,46 olarak açıklandı. Bu oranlar doğrultusunda emeklilerin maaş artışında Mart verisi %2,46 olarak hesaplandı. Yılda iki kez belirlenen 6 aylık enflasyon farkı, memur ve emekli gelirlerini doğrudan etkiliyor. Şimdi ise gözler 3 aylık enflasyon oranına ve Temmuz'da en düşük maaşın ne kadar artacağına çevrildi. Emekli zammı hesaplamaları

MEMUR ZAMMI SON DURUM: 3 aylık enflasyon farkıyla netleşti! Temmuz ayı en düşük memur maaşı zammı ne kadar olur, kaç TL?

MART AYI ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamını açıkladı

Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,46 ile yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10'a geriledi.

Ekonomistler, mart ayında enflasyonun yüzde 2,87 artacağını öngörüyordu.

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 51,26 olarak gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEMUR ZAMMI SON DURUM: 3 aylık enflasyon farkıyla netleşti! Temmuz ayı en düşük memur maaşı zammı ne kadar olur, kaç TL?

2025 EMEKLİ ZAMMI VE ENFLASYON FARKI
Emekli aylıklarına yansıyacak enflasyon farkında Ocak ayı %5,03, Şubat %2,27, Mart ise %2,46 olarak kayıtlara geçti.

Bu veriler ışığında SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı artış şimdiden %10,05'e ulaştı. Şimdi gözler, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait TÜFE verilerinde. Bu üç ayın enflasyon oranları belirlendikten sonra zam oranı kesinleşmiş olacak.

MEMUR ZAMMI SON DURUM: 3 aylık enflasyon farkıyla netleşti! Temmuz ayı en düşük memur maaşı zammı ne kadar olur, kaç TL?

2025 MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI
Memur ve memur emeklileri için 2025 yılı zam oranları, ilk 6 ay için %6, ikinci yarı için ise %5 olarak belirlenmişti. Ancak, 6 aylık dönemde enflasyonun %5'i aşması durumunda fark da ek zam olarak maaşlara yansıtılacak. Şubat ayında enflasyon farkı %1,33 olarak hesaplanmışken, Mart verileriyle bu oran %3,83 seviyesine ulaştı.

MEMUR ZAMMI SON DURUM: 3 aylık enflasyon farkıyla netleşti! Temmuz ayı en düşük memur maaşı zammı ne kadar olur, kaç TL?

2025 OCAK EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yapılan zam sonrası en düşük memur maaşı 39.177 TL'den 43.698 TL'ye yükseldi. En düşük emekli memur aylığı ise 17.587 TL'den 19.616 TL'ye çıktı. Böylece, en düşük memur maaşı ile en düşük emekli aylığı arasındaki fark 21.590 TL'den 24.082 TL'ye ulaştı.