MEMUR ZAMMI SON DURUM: 3 aylık enflasyon farkıyla netleşti! Temmuz ayı en düşük memur maaşı zammı ne kadar olur, kaç TL?

Mart ayına ait TÜİK verilerinin 3 Nisan'da açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranı yeniden gündeme geldi. Mart 2025 enflasyonu yıllık %38,10, aylık ise %2,46 olarak açıklandı. Bu oranlar doğrultusunda emeklilerin maaş artışında Mart verisi %2,46 olarak hesaplandı. Yılda iki kez belirlenen 6 aylık enflasyon farkı, memur ve emekli gelirlerini doğrudan etkiliyor. Şimdi ise gözler 3 aylık enflasyon oranına ve Temmuz'da en düşük maaşın ne kadar artacağına çevrildi. Emekli zammı hesaplamaları