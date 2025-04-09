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MEMUR ZAMMI SON DURUM: 3 aylık enflasyon farkıyla netleşti! Temmuz ayı en düşük memur maaşı zammı ne kadar olur, kaç TL?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
11:48
MEMUR ZAMMI SON DURUM: 3 aylık enflasyon farkıyla netleşti! Temmuz ayı en düşük memur maaşı zammı ne kadar olur, kaç TL?
Memur zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 3aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte memur maaş zammı hesaplamaları yapılmaya başladı. Yılda iki kez enflasyon oranlarına göre zam alan memurların Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılın ilk 6 ve ikinci 6 ayı geçerli olmak üzere yeni aylıkları belirleniyor. TÜİK verilerine göte Mart ayıda aylık enflasyon 2.46 olarak belirlendi. Böylelikle memur ve memur emeklilerinin maaşlarına etki edecek üçüncü zam oranı da kesinleşti. 6 aylık oranla maaşlar netlik kazanacak? temmuz ayı en düşük memur maaşı zammı ne kadar olur, kaç TL? işte emekli memur maaş zammı hesaplama