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Haberler Yaşam Memur zammı temmuz 2024 hesaplama: Öğretmen, polis, doktor, hemşire... En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 30.06.2024 23:02 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 23:16

Memur zammı temmuz 2024 hesaplama: Öğretmen, polis, doktor, hemşire... En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı temmuz 2024 hesaplama tabloları gündemdeki yerini alıyor. 6 aylık enflasyon oranı 3 Temmuz Çarşamba günü tamamlanıyor. Öğretmen, polis, doktor, hemşire, avukat, bekçi ve daha birçok meslekte yeniden memur maaşı zammı ortaya çıkıyor. Toplu sözleşme zammı ile değerlendirilen yeni rakamlar için geri sayım başladı. Peki; en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı temmuz 2024 hesaplama: Öğretmen, polis, doktor, hemşire... En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

2024 Temmuz memur zammı son dakika haberleri arasında değerlendiriliyor. Yılda iki kez yapılan memura zam oranı için hesaplar başladı. Memurlarla birlikte sosyal destek ödemesi alan vatandaşları da etkileyecek artışta son enflasyon bekleniyor. Peki; en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte, hesaplarda son durum!

Memur zammı temmuz 2024 hesaplama: Öğretmen, polis, doktor, hemşire... En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 3 TEMMUZ'DA AÇIKLANIYOR!

Yılda 2 kez zam alan memur ve emekliler 6 aylık enflasyonun son adımında. 3 Temmuz günü TÜİK tarafından açıklanacak son veri ile birlikte emekli ve memurun zam oranı netleşecek.

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Memur zammı temmuz 2024 hesaplama: Öğretmen, polis, doktor, hemşire... En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA

Enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da alan memurlar hesaplarını bu formüle göre gerçekleştirecek. Temmuz ayında yüzde 10 olarak hesaplanacak toplu sözleşme oranı enflasyon farkına eklenecek.

Memur zammı temmuz 2024 hesaplama: Öğretmen, polis, doktor, hemşire... En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyon yüzde 22,72 oranında. Buna göre memurun 5 aylık enflasyon farkı da yüzde 6,71.

Yüzde 10 oranındaki toplu sözleşmenin de eklenmesiyle memurun zam oranı yüzde 17 seviyesine denk geliyor.

Memur zammı temmuz 2024 hesaplama: Öğretmen, polis, doktor, hemşire... En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 25,81 oranında. Buna göre memur enflasyon farkı da yüzde 9,4 olarak hesaplanıyor.

Beklentiye göre memur zam oranı yüzde 20,34 seviyesinde.

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