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Memur zammı temmuz 2024 hesaplama: Öğretmen, polis, doktor, hemşire... En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 30.06.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
23:16
Memur zammı temmuz 2024 hesaplama: Öğretmen, polis, doktor, hemşire... En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Memur zammı temmuz 2024 hesaplama tabloları gündemdeki yerini alıyor. 6 aylık enflasyon oranı 3 Temmuz Çarşamba günü tamamlanıyor. Öğretmen, polis, doktor, hemşire, avukat, bekçi ve daha birçok meslekte yeniden memur maaşı zammı ortaya çıkıyor. Toplu sözleşme zammı ile değerlendirilen yeni rakamlar için geri sayım başladı. Peki; en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?