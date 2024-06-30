Memur zammı temmuz 2024 hesaplama: Öğretmen, polis, doktor, hemşire... En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

2024 Temmuz memur zammı son dakika haberleri arasında değerlendiriliyor. Yılda iki kez yapılan memura zam oranı için hesaplar başladı. Memurlarla birlikte sosyal destek ödemesi alan vatandaşları da etkileyecek artışta son enflasyon bekleniyor. Peki; en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte, hesaplarda son durum!