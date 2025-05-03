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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: "Hemşire,polis,öğretmen tek tek tablo" En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 12:10 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 12:10

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: "Hemşire,polis,öğretmen tek tek tablo" En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı Temmuz 2025 son dakika açıklamaları milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde yer alıyor. Her yıl iki kez yapılan maaş düzenlemeleri kapsamında, memur maaşları sene başında yeniden güncellenmişti. 2025'in ilk yarısında en düşük memur maaşı 43.698 TL olarak duyurulmuştu.TÜİK'in paylaştığı Mart ayı enflasyon oranları sonrası, gözler şimdi Nisan ayı verilerine çevrildi. Peki, Temmuz zammı ile memur maaşları ne kadar olacak? Hemşire, polis ve öğretmen maaşları kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Hemşire,polis,öğretmen tek tek tablo En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

2025 Temmuz memur maaş zammı için geri sayım başladı. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek zam oranları, aynı zamanda toplu sözleşme ile belirlenecek ek artışlarla desteklenecek. Peki; Temmuz memur maaşları ne kadar olacak? İşte, açıklanan 3 aylık enflasyon rakamlarına göre öğretmen, doktor, polis, hemşire... maaş zam tablosu.

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Hemşire,polis,öğretmen tek tek tablo En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MART AYI ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamını açıkladı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,46 ile yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10'a geriledi. Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 51,26 olarak gerçekleşti.

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MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Hemşire,polis,öğretmen tek tek tablo En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ!

Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 yıllık bazda yüzde 38,10 oldu.

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Hemşire,polis,öğretmen tek tek tablo En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

TEMMUZ MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Şu ana kadar kesinleşen rakamlara göre zam tablosu şöyle şekillendi:
• Toplam enflasyon: Yüzde 10.06

• Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 3.83

• 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5

• Toplam kümülatif zam: Yüzde 9.03

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Hemşire,polis,öğretmen tek tek tablo En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

2025 OCAK EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yapılan zam sonrası en düşük memur maaşı 39.177 TL'den 43.698 TL'ye yükseldi. En düşük emekli memur aylığı ise 17.587 TL'den 19.616 TL'ye çıktı. Böylece, en düşük memur maaşı ile en düşük emekli aylığı arasındaki fark 21.590 TL'den 24.082 TL'ye ulaştı.