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MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: "Hemşire,polis,öğretmen tek tek tablo" En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
12:10
MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: "Hemşire,polis,öğretmen tek tek tablo" En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Memur zammı Temmuz 2025 son dakika açıklamaları milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde yer alıyor. Her yıl iki kez yapılan maaş düzenlemeleri kapsamında, memur maaşları sene başında yeniden güncellenmişti. 2025'in ilk yarısında en düşük memur maaşı 43.698 TL olarak duyurulmuştu.TÜİK'in paylaştığı Mart ayı enflasyon oranları sonrası, gözler şimdi Nisan ayı verilerine çevrildi. Peki, Temmuz zammı ile memur maaşları ne kadar olacak? Hemşire, polis ve öğretmen maaşları kaç TL olacak?