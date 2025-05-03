MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: "Hemşire,polis,öğretmen tek tek tablo" En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

2025 OCAK EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yapılan zam sonrası en düşük memur maaşı 39.177 TL'den 43.698 TL'ye yükseldi. En düşük emekli memur aylığı ise 17.587 TL'den 19.616 TL'ye çıktı. Böylece, en düşük memur maaşı ile en düşük emekli aylığı arasındaki fark 21.590 TL'den 24.082 TL'ye ulaştı.