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MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025 HESABI: Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Temmuz ayında en düşük memur maaşı kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2025 08:36
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
08:36
MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025 HESABI: Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Temmuz ayında en düşük memur maaşı kaç TL olacak?
Memur maaş zammı için hesaplamalar başladı. Her yıl enflasyon oranına göre yapılan artışın yanı sıra toplu sözleşme zammı da etkili oluyor. Ocak, şubat ve mart ayını kapsayan dönemde memurların alacağı enflasyon farkı 3,83 oldu. Net rakam ise nisan, mayıs ve haziran aylarından sonra yapılacak. Ocak 2025'te en düşük memur maaşı 43.698 TL, emekli maaşı ise 19.616 TL olmuştu. Peki, Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, tüm detaylar…