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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025 HESABI: Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Temmuz ayında en düşük memur maaşı kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2025 08:36 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 08:36

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025 HESABI: Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Temmuz ayında en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Memur maaş zammı için hesaplamalar başladı. Her yıl enflasyon oranına göre yapılan artışın yanı sıra toplu sözleşme zammı da etkili oluyor. Ocak, şubat ve mart ayını kapsayan dönemde memurların alacağı enflasyon farkı 3,83 oldu. Net rakam ise nisan, mayıs ve haziran aylarından sonra yapılacak. Ocak 2025'te en düşük memur maaşı 43.698 TL, emekli maaşı ise 19.616 TL olmuştu. Peki, Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, tüm detaylar…

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025 HESABI: Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Temmuz ayında en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

2025 Temmuz memur maaş zammı için hesaplamalar başladı. Her yıl enflasyon oranına göre yapılan artışın yanı sıra toplu sözleşme zammı da etkili oluyor. TÜİK'in Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ilk 3 aylık fark netleşti. Şimdi ise gözler Nisan, Mayıs ve Haziran ayı verilerine çevrildi. Peki; Temmuz ayında en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025 HESABI: Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Temmuz ayında en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

MART AYI ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamını açıkladı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,46 ile yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10'a geriledi. Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 51,26 olarak gerçekleşti.

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MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025 HESABI: Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Temmuz ayında en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ!

Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 yıllık bazda yüzde 38,10 oldu.

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025 HESABI: Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Temmuz ayında en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

TEMMUZ MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2025 Temmuz ayında memur maaşlarına, toplu sözleşme kapsamında %5 oranında bir artış yapılması bekleniyor. Enflasyon oranı sabit kalsa dahi, memur maaşları ve emekli maaşlarında Temmuz ayında %9,02 oranında bir artış gerçekleşmesi öngörülüyor.

Memur maaş zammı, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025 HESABI: Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Temmuz ayında en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

2025 OCAK EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yapılan zam sonrası en düşük memur maaşı 39.177 TL'den 43.698 TL'ye yükseldi. En düşük emekli memur aylığı ise 17.587 TL'den 19.616 TL'ye çıktı. Böylece, en düşük memur maaşı ile en düşük emekli aylığı arasındaki fark 21.590 TL'den 24.082 TL'ye ulaştı.