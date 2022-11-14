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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU 2023: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.11.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 09:45

MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU 2023: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı hesaplamaları tüm hızıyla devam ediyor. Ocak 2023 tarihli zamma kısa bir süre kala öğretmen, hemşire, polis, bekçi gibi memurlar yeni maaşlarıyla ilgili beklenti ve gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Bu noktada ise "2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu oran yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkına göre belirlenecek. Yeni maaşların açıklanması için yalnızca iki aylık veri kaldı. Buna göre; 2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar ve tahmini hesaplamalar…

MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU 2023: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı için geri sayım resmen başladı. Kasım ayının sonuna doğru yaklaşırken eldeki 4 aylık veri ışığında ilk tahminler de geliyor. Hesaplarımıza göre; 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10,84, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 oldu. Bu gelişmelerle beraber ise polisten öğretmene kadar binlerce memurun gözü kulağı beklenen yeni maaş tablosuna çevrildi. Peki, 2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte beklentiler doğrultusunda hesaplama ekranı.

MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU 2023: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

KASIM VE ARALIK ENFLASYON ORANI SONRASI OCAK ZAMMI BELLİ OLACAK

Emekli ve memur zammı için veriler gelmeye devam ediyor. Ocak 2023 zammı gibi birçok kalemde direkt olarak etkili olan Ekim 2022 enflasyon oranı TÜİK tarafından duyuruldu. Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Ocak zammı için artık sadece 2 veri kaldı.

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MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU 2023: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN 4 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda ise yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10,84, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 oldu.

MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU 2023: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

6 AYLIK EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2 ENFLASYON VERİSİ KALDI

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Kasım, Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU 2023: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMURLAR ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALIYOR

Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

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