MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU 2023: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı hesaplamaları tüm hızıyla devam ediyor. Ocak 2023 tarihli zamma kısa bir süre kala öğretmen, hemşire, polis, bekçi gibi memurlar yeni maaşlarıyla ilgili beklenti ve gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Bu noktada ise "2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu oran yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkına göre belirlenecek. Yeni maaşların açıklanması için yalnızca iki aylık veri kaldı. Buna göre; 2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar ve tahmini hesaplamalar…