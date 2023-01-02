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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI HESAPLAMA EKRANI - 2023 Ocak zammı ile en düşük memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 02.01.2023 22:55 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 22:55

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA EKRANI - 2023 Ocak zammı ile en düşük memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonların heyecanla beklediği memur maaş zammı, yarın açıklanan Aralık enflasyonuyla birlikte netleşecek. Enflasyon farkından doğan rakam için bu kapsamda gözler yarın saatler 10.00'ı gösterdiğinde TÜİK tarafından gelecek son dakika açıklamasında. Hal böyleyken ise polis, öğretmen, kaymakam, bekçi, imam, hemşire ve diğer birçok mesleği icra eden memurlar "2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, maaşlara yüzde kaç zam geldi?" sorularına şimdiden yanıt arıyor. İşte gelen açıklamalar doğrultusunda memur maaş zammı hesaplama ekranı ve tüm gelişmeler…

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA EKRANI - 2023 Ocak zammı ile en düşük memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur zammı için geri sayım resmen başladı. Aylardır olası zam senaryoları konuşulurken yarın gelen enflasyon verisiyle merakla beklenen Ocak zammı hem emekliler hem de memurlar için netleşmiş olacak. Şimdilerde ek zam olacağına dair iddialar da bulunuyor. Bu kapsamda ise "2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, maaşlara yüzde kaç zam geldi?" soruları yanıt arıyor. İşte memur maaş zammı hesaplama ekranı ve enflasyon farkından doğan zamla beraber meslek meslek maaş tablosu…

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA EKRANI - 2023 Ocak zammı ile en düşük memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ARDINDAN MEMUR VE EMEKLİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın son Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada memur ve emekli maaş artışları ile ilgili olarak şu sözleri kaydetti:

"Yıl içindeki gelişmeler sonucunda Temmuz ayında asgari ücreti 5 bin 500 lira seviyesine çıkarttık. Şimdi 8 bin 507 lira olarak ilan ettik. Asgari ücret önceki yıla göre yüzde 200, yılbaşına göre yüzde 100 oranında yükseldi. Net asgari ücret 2021'e göre 3 kat, yılbaşına göre 2 kat artmış oldu.

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MEMUR ZAMMI HESAPLAMA EKRANI - 2023 Ocak zammı ile en düşük memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücrete kişi başına verdiğimiz devlet katkısını da 250 liraya çıkardık.

Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken, sosyal yardımlar, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerinde bu anlayışla hareket ediyoruz.

İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da bu anlayışla yapacağız.

Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır."

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA EKRANI - 2023 Ocak zammı ile en düşük memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMURA VE EMEKLİYE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT, memur zammı gibi gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için şu ifadeleri kullandı:

''Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.''

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA EKRANI - 2023 Ocak zammı ile en düşük memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

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