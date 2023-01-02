ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ARDINDAN MEMUR VE EMEKLİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın son Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada memur ve emekli maaş artışları ile ilgili olarak şu sözleri kaydetti:

"Yıl içindeki gelişmeler sonucunda Temmuz ayında asgari ücreti 5 bin 500 lira seviyesine çıkarttık. Şimdi 8 bin 507 lira olarak ilan ettik. Asgari ücret önceki yıla göre yüzde 200, yılbaşına göre yüzde 100 oranında yükseldi. Net asgari ücret 2021'e göre 3 kat, yılbaşına göre 2 kat artmış oldu.