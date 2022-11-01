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Haberler Yaşam Memur zammı/2023 Ocak zammı son dakika: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.11.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 09:42

Memur zammı/2023 Ocak zammı son dakika: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur ve memur emeklisi Ocak 2022 döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti. 2023 Ocak ayına az bir zaman kala memur zammı son dakika gelişmeleri binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda; "En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek?" sorularının yanıtları hakkında araştırmalar sürerken şimdilik 3 aylık enflasyon verisi rakamları açıklandı. Peki; 2023 Ocak zammı sonrası memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte memur zammı son dakika gelişmeleri.

Memur zammı/2023 Ocak zammı son dakika: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı 6 aylık enflasyon verisi sonrası belli olacak. 2023 Ocak zammı enflasyon rakamları sonrası netleşmiş olacak. Bu kapsamda; doktor, öğretmen, polis gibi meslek gruplarına mensup olanlar "En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte memur zammı son dakika gelişmeleri.

Memur zammı/2023 Ocak zammı son dakika: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3.500 TL'ye yükseltilmiş oldu.

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Memur zammı/2023 Ocak zammı son dakika: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GEÇTİĞİMİZ OCAK AYI DÖNEMİNDE EK ZAM ALDI

Memur ve memur emeklisi Ocak 2022 döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti.

TEMMUZ ZAMMI İLE KÜMÜLATİF ZAM ORANI YÜZDE 85'İ AŞTI

Bunun yanında Temmuz zammı ile beraber memur maaşları yüzde 41,69 oranında yeniden arttı. 2022 yılında memurlar yıllık enflasyon rakamlarının çok üzerinde kümülatif olarak yüzde 85'i geçen zam almış oldu.

Memur zammı/2023 Ocak zammı son dakika: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi yıl başında Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Memur zammı/2023 Ocak zammı son dakika: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EK ZAMLARIN ÖNÜ AÇILDI

Böylece sosyal refah artışları adı altında ek zamların enflasyon farkıyla maaşlara eklenebilmesinin önü açıldı.

Öte yandan Temmuz 2022'de eşinden dolayı maaş alan SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 42,35, Emekli Sandığı'ndakiler ise yüzde 41,69 zam aldı. Bununla beraber ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlandı.

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