Haberler Yaşam Memur zammı/2023 Ocak zammı son dakika: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Giriş Tarihi: 01.11.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 09:42

Memur ve memur emeklisi Ocak 2022 döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti. 2023 Ocak ayına az bir zaman kala memur zammı son dakika gelişmeleri binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda; "En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek?" sorularının yanıtları hakkında araştırmalar sürerken şimdilik 3 aylık enflasyon verisi rakamları açıklandı. Peki; 2023 Ocak zammı sonrası memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte memur zammı son dakika gelişmeleri.