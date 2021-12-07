Memura ek zam müjdesi! 2022 Memura kamülatif ek zam nedir, ne zaman verilecek, memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur maaşları ile ilgili geçtiğimiz gün gelen son dakika haberinde ek zam müjdesi verilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurusunda sosyal refah düzenlemesi ile maaşlarda yapılacak zamma ilişkin detaylar paylaşıldı. Hal böyleyken "Memura kamülatif ek zam nedir, ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenlenirken bununla beraber maaşlarda yeni zam artışı gerçekleşecek. Peki, Memura kamülatif ek zam nedir, ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 zamlı maaş hesaplama tablosu ve detaylar...