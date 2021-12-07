Memura ek zam müjdesi! 2022 Memura kamülatif ek zam nedir, ne zaman verilecek, memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memura kamülatif ek zam açıklaması geldi. 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atılmış oldu. "Memura kamülatif ek zam nedir, ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları soruları bu noktada yanıt arıyor. Memur maaşları için sevindiren haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu. Peki, Memura kamülatif ek zam nedir, ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak? İşte memur zammı hesaplama tablosu ve tüm detaylar...