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Giriş Tarihi: 07.12.2021 13:42 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 13:44

Memura ek zam müjdesi! 2022 Memura kamülatif ek zam nedir, ne zaman verilecek, memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur maaşları ile ilgili geçtiğimiz gün gelen son dakika haberinde ek zam müjdesi verilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurusunda sosyal refah düzenlemesi ile maaşlarda yapılacak zamma ilişkin detaylar paylaşıldı. Hal böyleyken "Memura kamülatif ek zam nedir, ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenlenirken bununla beraber maaşlarda yeni zam artışı gerçekleşecek. Peki, Memura kamülatif ek zam nedir, ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 zamlı maaş hesaplama tablosu ve detaylar...

Memura ek zam müjdesi! 2022 Memura kamülatif ek zam nedir, ne zaman verilecek, memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memura kamülatif ek zam açıklaması geldi. 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atılmış oldu. "Memura kamülatif ek zam nedir, ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları soruları bu noktada yanıt arıyor. Memur maaşları için sevindiren haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu. Peki, Memura kamülatif ek zam nedir, ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak? İşte memur zammı hesaplama tablosu ve tüm detaylar...

Memura ek zam müjdesi! 2022 Memura kamülatif ek zam nedir, ne zaman verilecek, memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

3600 EK GÖSTERGE VAAT OLMAKTAN ÇIKTI

"4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

MEMUR MAAŞLARI İÇİN SEVİNDİREN HABER GELDİ

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

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Memura ek zam müjdesi! 2022 Memura kamülatif ek zam nedir, ne zaman verilecek, memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR MAAŞLARI İÇİN SEVİNDİREN HABER GELDİ

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

Memura ek zam müjdesi! 2022 Memura kamülatif ek zam nedir, ne zaman verilecek, memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.

Memura ek zam müjdesi! 2022 Memura kamülatif ek zam nedir, ne zaman verilecek, memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."

Toplu sözleşme ile Ocak'ta yüzde 5+enflasyon farkı alacak olan milyonlarca memur için ek protokol yapılacak. Enflasyondaki artış göz önüne alınarak ilave bir oran belirlenecek ve maaşlarda seyyanen artışa gidilecek. Yapılacak artışın 15 Ocak'ta yatırılacak zamlı maaşlara eklenmesi bekleniyor.

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