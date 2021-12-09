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Haberler Yaşam Memura ek zam müjdesi (Memur zammı hesaplama ekranı) 2022 Memur zammı ne kadar, kaç TL, ne zaman verilecek, ne kadar?
Giriş Tarihi: 09.12.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 09:58

Memura ek zam müjdesi (Memur zammı hesaplama ekranı) 2022 Memur zammı ne kadar, kaç TL, ne zaman verilecek, ne kadar?

Milyonlarca memur emeklisini ilgilendiren açıklama geçtiğimiz gün gelmişti. Memura kamülatif ek zam yapılacağı açıklamasının gelmesinin ardından "2022 Memur zammı ne kadar, ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıklamada; Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı bildirildi. Bilindiği üzere 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2022 yılına ilişkin zam oranı için karar çıkmıştı. Peki, Memura ek zam ne kadar, kaç TL olacak? İşte zamlı memur maaşı hesaplama ekranı...

Memura ek zam müjdesi Memur zammı hesaplama ekranı 2022 Memur zammı ne kadar, kaç TL, ne zaman verilecek, ne kadar?

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı ifade edilmişti. Geçtiğimiz ay gerçekleşen toplu sözleşme görüşmelerindeki karar sonrası "Memura kamülatif ek zam nedir, ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla alakalı yapılan açıklamada memurlara sosyal refah düzenlemesi ile ek zam yapılacağı bildirildi. Peki, Memura ek zam ne kadar, kaç TL olacak? İşte memur zammı hesaplama ekranı ve detaylar...

Memura ek zam müjdesi Memur zammı hesaplama ekranı 2022 Memur zammı ne kadar, kaç TL, ne zaman verilecek, ne kadar?

3600 EK GÖSTERGE VAAT OLMAKTAN ÇIKTI

"4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

MEMUR MAAŞLARI İÇİN SEVİNDİREN HABER GELDİ

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

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Memura ek zam müjdesi Memur zammı hesaplama ekranı 2022 Memur zammı ne kadar, kaç TL, ne zaman verilecek, ne kadar?

MEMUR MAAŞLARI İÇİN SEVİNDİREN HABER GELDİ

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

Memura ek zam müjdesi Memur zammı hesaplama ekranı 2022 Memur zammı ne kadar, kaç TL, ne zaman verilecek, ne kadar?

Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.

Memura ek zam müjdesi Memur zammı hesaplama ekranı 2022 Memur zammı ne kadar, kaç TL, ne zaman verilecek, ne kadar?

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."

Toplu sözleşme ile Ocak'ta yüzde 5+enflasyon farkı alacak olan milyonlarca memur için ek protokol yapılacak. Enflasyondaki artış göz önüne alınarak ilave bir oran belirlenecek ve maaşlarda seyyanen artışa gidilecek. Yapılacak artışın 15 Ocak'ta yatırılacak zamlı maaşlara eklenmesi bekleniyor.

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