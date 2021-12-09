Memura ek zam müjdesi (Memur zammı hesaplama ekranı) 2022 Memur zammı ne kadar, kaç TL, ne zaman verilecek, ne kadar?

Milyonlarca memur emeklisini ilgilendiren açıklama geçtiğimiz gün gelmişti. Memura kamülatif ek zam yapılacağı açıklamasının gelmesinin ardından "2022 Memur zammı ne kadar, ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıklamada; Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı bildirildi. Bilindiği üzere 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2022 yılına ilişkin zam oranı için karar çıkmıştı. Peki, Memura ek zam ne kadar, kaç TL olacak? İşte zamlı memur maaşı hesaplama ekranı...