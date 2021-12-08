Memura ek zam müjdesi son dakika geldi! 2022 Memur zammı ile maaşlar ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaş hesaplama tablosu!

Geçtiğimiz gün gelen son dakika açıklamasında Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı bildirildi. Bu gelişme sonrası "Memura kamülatif ek zam nedir, ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt arıyor. 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atılmış oldu. Peki, Memura ek zam ne kadar, kaç TL olacak? İşte memur zammı hesaplama ekranı ve detaylar...