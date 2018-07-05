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Giriş Tarihi: 05.07.2018 21:02 Güncelleme Tarihi: 05.07.2018 21:12
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Merak başını derde soktu

Hindistan'ın Nagpur şehrinde amatör fotoğrafçılardan oluşan bir grup tarafından bulunan kurt görenleri şaşkına çevirdi.

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Merak başını derde soktu

Yemek aramak isterken kurunun içine kafasını sıkıştıran kurt, çevredikerin yardımıyla böyle kurtarıldı.

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Merak başını derde soktu

Uzun süre yemek yiyemediği için oldukça zayıf düşem kurt, plastik kutudaki delikler sayesinde nefes alıp su ieçerek hayatta kalabilmiş.

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Merak başını derde soktu
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Merak başını derde soktu

Yeme girişiminde bulunduğu kirpiden ağır bir darbe alan yılan acılar içinde böyle görüntülendi.

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Merak başını derde soktu

İŞTE BİR ÇOK FOTOĞRAFTA AYNI ŞEKİLDE MERAK YÜZÜNDEN BAŞLARINA GELMEYEN KALMADI

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Merak başını derde soktu
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