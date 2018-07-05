Merak başını derde soktu

Hindistan'ın Nagpur şehrinde amatör fotoğrafçılardan oluşan bir grup tarafından bulunan kurt görenleri şaşkına çevirdi. Yemek aramak isterken kurunun içine kafasını sıkıştıran kurt, çevredikerin yardımıyla böyle kurtarıldı. Uzun süre yemek yiyemediği için oldukça zayıf düşem kurt, plastik kutudaki delikler sayesinde nefes alıp su ieçerek hayatta kalabilmiş. Yeme girişiminde bulunduğu kirpiden ağır bir darbe alan yılan acılar içinde böyle görüntülendi. İŞTE BİR ÇOK FOTOĞRAFTA AYNI ŞEKİLDE MERAK YÜZÜNDEN BAŞLARINA GELMEYEN KALMADI