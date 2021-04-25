HaberlerYaşamMercedes araba pahalıya patladı! Satın aldığı otomobil hayatının şokunu yaşattı!
Giriş Tarihi: 25.04.2021 15:08Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 15:11
Mercedes araba pahalıya patladı! Satın aldığı otomobil hayatının şokunu yaşattı!
Bu ayın başlarında 2022 Mercedes-Benz CLS resmen tanıtıldı. Uzun zamandır hakkında dedikodular çıkan ve casus kameralara sayısız kez yakalanan araç, böylece resmiyete kavuştu. Mercedes'in mayıs ayı içinde birden fazla model tanıtması bekleniyor. İddialara göre tanıtılacak modeller tamamen elektrikli araç olacak. Diğer yandan Mercedes ilginç bir olayla bir kere daha isminden söz ettirdi. Mercedes marka bir araç satın alan adam hayatının en büyük şokunu yaşadı! Genç adam otomobil için uzun zaman boyunca para biriktirdi ve çevresinden borç aldı. Fakat Mercedes pahalıya patladı. Hem biriktirdiği paradan, hem arabadan oldu. Bir de üstüne borçlar kaldı. İşte akıllara durgunluk veren olay...