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Giriş Tarihi: 25.04.2021 15:08 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 15:11

araba pahalıya patladı! Satın aldığı otomobil hayatının şokunu yaşattı!

Bu ayın başlarında 2022 -Benz CLS resmen tanıtıldı. Uzun zamandır hakkında dedikodular çıkan ve casus kameralara sayısız kez yakalanan araç, böylece resmiyete kavuştu. Mercedes'in mayıs ayı içinde birden fazla model tanıtması bekleniyor. İddialara göre tanıtılacak modeller tamamen elektrikli araç olacak. Diğer yandan Mercedes ilginç bir olayla bir kere daha isminden söz ettirdi. Mercedes marka bir araç satın alan adam hayatının en büyük şokunu yaşadı! Genç adam otomobil için uzun zaman boyunca para biriktirdi ve çevresinden borç aldı. Fakat Mercedes pahalıya patladı. Hem biriktirdiği paradan, hem arabadan oldu. Bir de üstüne borçlar kaldı. İşte akıllara durgunluk veren olay...

Mercedes araba pahalıya patladı! Satın aldığı otomobil hayatının şokunu yaşattı!

Sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri Hindistan'da satılan araç oldu. Hindistanlı bir kişi yıllar boyunca Mercedes araba sahibi olmak istedi ve sonunda hayallerine kavuştu. Fakat Mercedes diye aldığı araç başka bir otomobil çıktı.

Mercedes araba pahalıya patladı! Satın aldığı otomobil hayatının şokunu yaşattı!

Polisler bile daha önce böyle olayla karşılaşmadıklarını söyledi.

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Mercedes araba pahalıya patladı! Satın aldığı otomobil hayatının şokunu yaşattı!

Olay sosyal medyayı salladı.

Mercedes araba pahalıya patladı! Satın aldığı otomobil hayatının şokunu yaşattı!

Sahte 'in fotoğrafları sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Polis aracı satan adamın peşine düştü.

Mercedes araba pahalıya patladı! Satın aldığı otomobil hayatının şokunu yaşattı!
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