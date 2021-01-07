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marka otomobil görenleri şoke ediyor! Ustalar yeteneklerini konuşturdu

kısa süre önce üst düzey modeli Maybach S580'i resmen tanıttı. 'nin en uç noktası olan bu model, uzun zaman boyunca takip edilmiş ve birçok kez de casus kameralara yakalanmıştı. Mercedes sadece Maybach S580 ile sınırlı kalmayacak. İsimsiz sektör kaynaklarının iddialarına göre otomotiv devi, 2021'in ilk çeyreğinde yeni bir araç daha tanıtmayı planlıyormuş. Fakat kaynaklar bunun dışında başka bir bilgi vermiyor. Mercedes'in yeni araçları kadar, eski araçları da ilgi görüyor. Bazı kişiler çürümeye terk edilmiş, Mercedes arabayı satın alıp, yeniliyor. Ağır kaza geçirmiş ve hurdaya çıkmış bir Mercedes araç için de böyle bir yenileme çalışması yapıldı. Otomobilin son halini görenler şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 07.01.2021 17:16 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 17:17
Mercedes marka otomobil görenleri şoke ediyor! Ustalar yeteneklerini konuşturdu

Bazı kişiler hurdaya çıkmış, kaderine terk edilmiş otomobilleri alarak yeniden toparlıyor ve eski haline getiriyor. Bu tür işler ülkemizde ve yurt dışında oldukça ilgi çekiyor. Hatta bu çalışmalardan bazılarında, arabaya ekstra özellikler ekleyen kişiler bile var. Ağır kaza geçirmiş olan eski bir için de böylesi bir durum yaşandı. Hurdaya çıkan Mercedes ustalara emanet edildi. Ustalar ise tüm yetenekleri konuşturup, yoğun uğraşlar sonucunda aracı toparladı. Yaptıklarını ise sosyal medyadan paylaştı.

Mercedes marka otomobil görenleri şoke ediyor! Ustalar yeteneklerini konuşturdu

Ağır bir kazaya karışan araba adeta hurdaya dönmüştü. Ancak sanayiye götürülen araç, ustaların yoğun uğraşlarıyla tekrar yollara döndü. O hurdanın tekrar eski haline döneceğini ummayanlar ise gördükleri karşısında şaşırdılar.

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Mercedes marka otomobil görenleri şoke ediyor! Ustalar yeteneklerini konuşturdu

Kaza yapan 'in önceki hali.

Mercedes marka otomobil görenleri şoke ediyor! Ustalar yeteneklerini konuşturdu
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Mercedes marka otomobil görenleri şoke ediyor! Ustalar yeteneklerini konuşturdu
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