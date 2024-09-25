Giriş Tarihi: 25.09.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
10:58
Merdivenlerde asılı kaldı: Ekipler neye uğradığını şaşırdı!
Avcılar'da girdiği çıkmaz sokaktan manevra yaparak çıkmak isteyen sürücü, merdivenlerin bulunduğu bölümü yol zannedip aracını sürmeye devam etti. Merdivenleri fark ettikten sonra frene basan sürücü aracı son anda durdurdu. Otomobil merdivenlerde asılı kalırken, sürücü aracın içinde uzun süre mahsur kaldı. Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı; sürücü ise çevredekilerin yardımı sayesinde araçtan çıkarıldı. İşte haberin detayları…