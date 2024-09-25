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Giriş Tarihi: 25.09.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 10:58

Merdivenlerde asılı kaldı: Ekipler neye uğradığını şaşırdı!

Avcılar'da girdiği çıkmaz sokaktan manevra yaparak çıkmak isteyen sürücü, merdivenlerin bulunduğu bölümü yol zannedip aracını sürmeye devam etti. Merdivenleri fark ettikten sonra frene basan sürücü aracı son anda durdurdu. Otomobil merdivenlerde asılı kalırken, sürücü aracın içinde uzun süre mahsur kaldı. Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı; sürücü ise çevredekilerin yardımı sayesinde araçtan çıkarıldı. İşte haberin detayları…

DHA
Merdivenlerde asılı kaldı: Ekipler neye uğradığını şaşırdı!

Olay, Avcılar'da meydana geldi. Yolda ilerleyen sürücü çıkmaz yolda olduğunu fark edince, manevra yaparak dönüş yapmaya çalıştı.

Merdivenlerde asılı kaldı: Ekipler neye uğradığını şaşırdı!

İki bina arasındaki boşluğu yol zanneden sürücü, direksiyonu kırınca otomobil merdivenlerde asılı kaldı.

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Merdivenlerde asılı kaldı: Ekipler neye uğradığını şaşırdı!

Otomobili son anda durdurarak merdivenlerden kaymasını önlemeye çalışan sürücü, araçta mahsur kaldı.

Merdivenlerde asılı kaldı: Ekipler neye uğradığını şaşırdı!

Otomobilin merdivenlerde asılı kaldığını görenler, aracı kurtarmaya çalıştı; ancak sonuç alınamadı. Sürücü aracın kaymaması için frene basarak, çevredekilerin de yönlendirmesiyle direksiyonu kontrol etmeye çalıştı.

Merdivenlerde asılı kaldı: Ekipler neye uğradığını şaşırdı!

Merdivenlerde askılı kalan otomobilin kurtarılamayacağı anlaşılınca, olay yerine çekici çağırıldı. Halat yardımıyla yukarı çekilen otomobil ve içindeki sürücü kurtarıldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

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