Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
09:13
MERKEZ BANKASI 2024 AĞUSTOS FAİZ KARARI | TCBM ağustos faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı faiz kararı için geri sayım başladı! Merkez bankasının Ağustos 2024 faiz kararı toplantısının tarihi, Türkiye ekonomisini yakından takip eden altın, borsa, döviz, yatırımcılarına duyuruldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını 20 Ağustos 2024 tarihinde yani bugün açıklayacak. Temmuz ayında faizin yüzde 50 seviyelerinde sabit tutulduğu duyurulurken ağustos faiz kararının ne yönde olacağı merak konusu. Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurulun 2024 Ağustos faiz kararı ne olacak, saat kaçta açıklanacak?