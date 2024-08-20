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Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 09:13

MERKEZ BANKASI 2024 AĞUSTOS FAİZ KARARI | TCBM ağustos faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı faiz kararı için geri sayım başladı! Merkez bankasının Ağustos 2024 faiz kararı toplantısının tarihi, Türkiye ekonomisini yakından takip eden altın, borsa, döviz, yatırımcılarına duyuruldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını 20 Ağustos 2024 tarihinde yani bugün açıklayacak. Temmuz ayında faizin yüzde 50 seviyelerinde sabit tutulduğu duyurulurken ağustos faiz kararının ne yönde olacağı merak konusu. Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurulun 2024 Ağustos faiz kararı ne olacak, saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI 2024 AĞUSTOS FAİZ KARARI | TCBM ağustos faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) her ay toplanan kurulda yapılan toplantı ve görüşmelerle o ayın politika faizini belirleyip kamuoyuna duyurmakta. Altın, dolar, borsa ve mevduat faizi yatırımcılarının yakından takip ettiği, ağustos ayı faiz kararı için beklentiler ve merak oldukça fazla. Peki, merakla beklenen 2024 Ağustos faiz kararı ne olacak, karar ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI 2024 AĞUSTOS FAİZ KARARI | TCBM ağustos faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2024 AĞUSTOS MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı ağustos ayı faiz kararı için takvim belli oldu. Buna göre; Merkez Bankası ağustos ayı faiz kararı 20 Ağustos 2024 Salı günü saat 14.00'da kamuoyuna duyurulacak.

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MERKEZ BANKASI 2024 AĞUSTOS FAİZ KARARI | TCBM ağustos faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2024 AĞUSTOS AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe dair beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Yapılan anket sonuçlarına göre 2024 Ağustos faiz kararının yüzde 50 olarak bırakılacağı tahmin edilmekte. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.

MERKEZ BANKASI 2024 AĞUSTOS FAİZ KARARI | TCBM ağustos faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?


Geçtiğimiz temmuz ayında Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurulun, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

MERKEZ BANKASI 2024 AĞUSTOS FAİZ KARARI | TCBM ağustos faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Haziran ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin belirgin bir zayıflama kaydettiği belirtilen duyuruda, "Öncü göstergeler temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen/yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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