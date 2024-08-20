MERKEZ BANKASI 2024 AĞUSTOS FAİZ KARARI | TCBM ağustos faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) her ay toplanan kurulda yapılan toplantı ve görüşmelerle o ayın politika faizini belirleyip kamuoyuna duyurmakta. Altın, dolar, borsa ve mevduat faizi yatırımcılarının yakından takip ettiği, ağustos ayı faiz kararı için beklentiler ve merak oldukça fazla. Peki, merakla beklenen 2024 Ağustos faiz kararı ne olacak, karar ne zaman, saat kaçta açıklanacak?