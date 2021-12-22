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Giriş Tarihi: 22.12.2021 08:58 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 08:58

Merkez Bankası USD Döviz Kuru güncel listesi bekleniyor! 22 Aralık TCMB Merkez Bankası Döviz Alış Satış Kuru ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Döviz Alış Satış Kuru, bugün sabah saatleriyle beraber araştırma konusu haline geldi. Bakanlık "Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır." Açıklamasıyla geçtiğimiz gün Dövize endeksli Türk lirası mevduatlarına ilişkin detayları duyurmuştu. TL'yi özendirici adımlarla beraber milyonlar bugün sabah saatleriyle birlikte detayları merak ediyor. Buna göre; 22 Aralık 2021 Merkez Bankası Döviz Alış Satış Kuru ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? İşte son dakika gelişmelerinin detayları...

Merkez Bankası Döviz Alış Satış Kuru güncel listesi bekleniyor! 22 Aralık TCMB Merkez Bankası Döviz Alış Satış Kuru ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı?

Geçtiğimiz Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği dövize endeksli Türk lirası mevduatlarına ilişkin çalışmalarla ilgili geçtiğimiz gün açıklama gelmiş ve detaylar belli olmuştu. "TCMB Merkez Bankası Döviz Alış Satış Kuru" araştırmaları bu noktada binlerce yatırımcı tarafından araştırma konusu haline geldi. Yapılan açıklamada TCMB'nin her gün saat 11.00'da döviz kuru açıklaması yapacağı bildirilmişti. Bu noktada ise "22 Aralık Merkez Bankası Döviz Alış Satış Kuru ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 22 Aralık Merkez Bankası Döviz Alış Satış Kuru güncel listesi ve detaylar...

Merkez Bankası Döviz Alış Satış Kuru güncel listesi bekleniyor! 22 Aralık TCMB Merkez Bankası Döviz Alış Satış Kuru ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı:

"Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oram TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir."

İfadelerini kullandı.

**Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.**

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Merkez Bankası Döviz Alış Satış Kuru güncel listesi bekleniyor! 22 Aralık TCMB Merkez Bankası Döviz Alış Satış Kuru ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı?

KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Nebati'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır"

Merkez Bankası Döviz Alış Satış Kuru güncel listesi bekleniyor! 22 Aralık TCMB Merkez Bankası Döviz Alış Satış Kuru ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı?

"KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT SİSTEMİ"

Yapılan yazılı açıklamada, sistemin tüm detayları anlatıldı. Bakan, öncelikle bu sistemin "kur korumalı TL vadeli mevduat" adıyla anılacağını belirtti. Ayrıca Merkez Bankası'nın her gün saat 11.00'de dolar döviz alış kuru yayınlayacağı bilgisi paylaşıldı.İşte açıklamanın tamamı:"Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır.

"STOPAJ UYGULANMAYACAK"

Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

"MB HER GÜN DOLAR DÖVİZ ALIŞ KURU YAYINLAYACAK"

Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

Merkez Bankası Döviz Alış Satış Kuru güncel listesi bekleniyor! 22 Aralık TCMB Merkez Bankası Döviz Alış Satış Kuru ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı?

"SİSTEME İSTEYEN HER BANKA KATILABİLECEK"

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığında da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı"

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