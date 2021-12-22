Merkez Bankası USD Döviz Kuru güncel listesi bekleniyor! 22 Aralık TCMB Merkez Bankası Döviz Alış Satış Kuru ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Döviz Alış Satış Kuru, bugün sabah saatleriyle beraber araştırma konusu haline geldi. Bakanlık "Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır." Açıklamasıyla geçtiğimiz gün Dövize endeksli Türk lirası mevduatlarına ilişkin detayları duyurmuştu. TL'yi özendirici adımlarla beraber milyonlar bugün sabah saatleriyle birlikte detayları merak ediyor. Buna göre; 22 Aralık 2021 Merkez Bankası Döviz Alış Satış Kuru ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? İşte son dakika gelişmelerinin detayları...