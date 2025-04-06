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Haberler Yaşam MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: 2025 TCMB nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 12:52 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 12:52

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: 2025 TCMB nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TCMB merkez bankası faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Faiz oranlarında yapılacak olası değişimlerin piyasa üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası politika faizini yüzde 42.5 seviyelerine çekmişti. Peki, 2025 TCMB nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: 2025 TCMB nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş devam ediyor. Enflasyon ve döviz kuru üzerindeki etkileri nedeniyle önem taşıyan bu karar, PPK toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, 2025 TCMB nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: 2025 TCMB nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz oranına ilişkin kararını 17 Nisan günü saat 14:00'te duyuracak.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: 2025 TCMB nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 17 Nisan 2025 tarihli toplantısında alınacak faiz kararına ilişkin olarak, ekonomistlerin ve piyasa analistlerinin beklentileri farklılık göstermektedir. Mart ayında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten yüzde 42,5'e çekilmişti

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: 2025 TCMB nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

SON FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ikinci faiz kararını duyurdu. Alınan karara göre, politika faizi olarak belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 250 baz puan düşürülerek yüzde 42,5 seviyesine indirildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: 2025 TCMB nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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