MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: 2025 TCMB nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş devam ediyor. Enflasyon ve döviz kuru üzerindeki etkileri nedeniyle önem taşıyan bu karar, PPK toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, 2025 TCMB nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?