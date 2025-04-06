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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: 2025 TCMB nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
12:52
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: 2025 TCMB nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
TCMB merkez bankası faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Faiz oranlarında yapılacak olası değişimlerin piyasa üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası politika faizini yüzde 42.5 seviyelerine çekmişti. Peki, 2025 TCMB nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?