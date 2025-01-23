Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? TCMB Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!

2025 yılının ilk ayında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomiyi yönlendirecek önemli bir faiz kararına imza atmaya hazırlanıyor. Ocak ayı içerisinde yapılacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Türkiye'nin 2025 yılı ekonomik yol haritası açısından kritik bir öneme sahip. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? İşte, TCMB Merkez Bankası faiz kararı!