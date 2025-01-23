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Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:07 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:07

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? TCMB Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılına dair Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimini duyurmuştu ve Ocak ayında gerçekleştirilecek ilk toplantı sonucu merakla bekleniyordu. Enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Merkez Bankası'nın alacağı kararı büyük ölçüde etkileyecek faktörler arasında. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? İşte, detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? TCMB Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!

2025 yılının ilk ayında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomiyi yönlendirecek önemli bir faiz kararına imza atmaya hazırlanıyor. Ocak ayı içerisinde yapılacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Türkiye'nin 2025 yılı ekonomik yol haritası açısından kritik bir öneme sahip. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? İşte, TCMB Merkez Bankası faiz kararı!

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? TCMB Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!

TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLDU!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı ocak ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklandı.

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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? TCMB Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ 2. KEZ İNDİRDİ

Merkez Bankası, faiz indirimi döngüsünü Ocak ayında sürdürdü. Banka, politika faizini 2. kez 250 baz puan düşürerek yüzde 47,50'den yüzde 45 seviyesine çekti. Böylece politika faizi 11 ay önceki seviyesine geri döndü

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? TCMB Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!

TCMB PPK 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

TCMB PPK şubatta toplanmayacak. Yılın ikinci toplantısı 6 Mart'ta yapılacak.

Yılın üçüncü toplantısı 17 Nisan'da yapılırken, mayıs ayında toplantı olmayacak. PPK, 19 Haziran ve 24 Temmuz'da yapılacak.
Ağustos ayında toplantı olmayacak. 11 Eylül, 23 Ekim'de toplantı yapıldıktan sonra kasım ayı toplantı olmayacak.

Yılın son toplantısı da 11 Aralık 2025'te gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? TCMB Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!
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