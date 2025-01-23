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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? TCMB Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!
Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
14:07
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılına dair Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimini duyurmuştu ve Ocak ayında gerçekleştirilecek ilk toplantı sonucu merakla bekleniyordu. Enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Merkez Bankası'nın alacağı kararı büyük ölçüde etkileyecek faktörler arasında. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? İşte, detaylar...