Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2022 TCMB Merkez Bankası kararı ne oldu, faizler düştü mü, yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 22.09.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 09:26

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2022 TCMB Merkez Bankası kararı ne oldu, faizler düştü mü, yükseldi mi?

TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklaması için gözler bugünkü PPK toplantısına çevrildi. Piyasaları yakından ilgilendiren kararın duyurulmasına saatler kala konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip edenler "2022 TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Döviz kuru ve altın piyasaları gelecek bu son dakika açıklamasına kilitlendi. Peki, 2022 Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, karar ne oldu? İşte detaylar.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2022 TCMB Merkez Bankası kararı ne oldu, faizler düştü mü, yükseldi mi?

Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay uzun süreli bir aradan sonra faizler 100 baz puan düşürülerek yüzde 14'ten yüzde 13'e çekilmişti. Şimdilerde ise "2022 TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, karar ne oldu?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son durum ve detaylar.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2022 TCMB Merkez Bankası kararı ne oldu, faizler düştü mü, yükseldi mi?

2022 EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Eylül 2022 tarihinde yapılacak toplantı ardından alınan karar kamuoyu ile paylaşılacak.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası alınan karar FED faiz kararı ile aynı gün açıklanmış olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2022 TCMB Merkez Bankası kararı ne oldu, faizler düştü mü, yükseldi mi?

GEÇTİĞİMİZ AY FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

2022 Ağustos dönemi TCMB PPK toplantısı sonrası piyasara yön verecek faiz kararı ve metni yayımlandı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13 düzeyine çekti. Merkez Bankası faiz kararı sonrası Temmuz sonrası bu toplantıda küresel ekonomilerde için 'Resesyon' vurgusunu daha güçlü kullandı.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2022 TCMB Merkez Bankası kararı ne oldu, faizler düştü mü, yükseldi mi?

MERKEZ BANKASI TCMB TOPLANTI TARİHLERİ 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2022 TCMB Merkez Bankası kararı ne oldu, faizler düştü mü, yükseldi mi?
SON DAKİKA