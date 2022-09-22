Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2022 TCMB Merkez Bankası kararı ne oldu, faizler düştü mü, yükseldi mi?

Giriş Tarihi: 22.09.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 09:26

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2022 TCMB Merkez Bankası kararı ne oldu, faizler düştü mü, yükseldi mi?

TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklaması için gözler bugünkü PPK toplantısına çevrildi. Piyasaları yakından ilgilendiren kararın duyurulmasına saatler kala konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip edenler "2022 TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Döviz kuru ve altın piyasaları gelecek bu son dakika açıklamasına kilitlendi. Peki, 2022 Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, karar ne oldu? İşte detaylar.