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Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı ile belli oluyor! 2024 Haziran ayı TCMB faizi ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
09:32
Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı ile belli oluyor! 2024 Haziran ayı TCMB faizi ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta soruları ekonomi ilgililerinin gündeminde. Son iki aydır faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankası'nın TCMB faiz beklentisi de sorgulananlar arasında. Başkan Fatih Karahan liderliğindeki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ardından karar kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki; 2024 Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne olur, açıklandı mı? İşte, detaylar...