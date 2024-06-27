Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı ile belli oluyor! 2024 Haziran ayı TCMB faizi ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı için geri sayım başladı. PPK toplantı tarihlerinin takip edildiği konuda ekonomi takipçileri son dakika haberlerini yakın mercek altına aldı. Son kararın ardından beklenti ne yönde araştırılıyor. TCMB faizi yüzde kaç, sabit mi, artar mı sorusu karar sonrası gündeme geliyor. Peki; Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?