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Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı ile belli oluyor! 2024 Haziran ayı TCMB faizi ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 09:32

Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı ile belli oluyor! 2024 Haziran ayı TCMB faizi ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta soruları ekonomi ilgililerinin gündeminde. Son iki aydır faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankası'nın TCMB faiz beklentisi de sorgulananlar arasında. Başkan Fatih Karahan liderliğindeki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ardından karar kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki; 2024 Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne olur, açıklandı mı? İşte, detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı ile belli oluyor! 2024 Haziran ayı TCMB faizi ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı için geri sayım başladı. PPK toplantı tarihlerinin takip edildiği konuda ekonomi takipçileri son dakika haberlerini yakın mercek altına aldı. Son kararın ardından beklenti ne yönde araştırılıyor. TCMB faizi yüzde kaç, sabit mi, artar mı sorusu karar sonrası gündeme geliyor. Peki; Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı ile belli oluyor! 2024 Haziran ayı TCMB faizi ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 27 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek.

Toplantıdan çıkacak kararın aynı gün saat 14.00'te paylaşılması bekleniyor.

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Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı ile belli oluyor! 2024 Haziran ayı TCMB faizi ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

HAZİRAN AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı ile belli oluyor! 2024 Haziran ayı TCMB faizi ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

SON MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası, Mayıs ayında gerçekleşen toplantıda politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 50'de sabit bıraktı.

Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı ile belli oluyor! 2024 Haziran ayı TCMB faizi ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TARİHLERİ 2024

21 Mart 2024

25 Nisan 2024

23 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

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