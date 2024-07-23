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Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 2024 Temmuz ayı TCMB faizi PPK toplantısı ile gündemde!
Giriş Tarihi: 23.07.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 10:12

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 2024 Temmuz ayı TCMB faizi PPK toplantısı ile gündemde!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı temmuz 2024 için bekleniyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihi takip edilirken beklenti de gündemde. Son aylarda sabit bırakılan politika faizi için yeniden araştırmalar hız kazandı. Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak soruları yanıt arıyor. Peki; 2024 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur, belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 2024 Temmuz ayı TCMB faizi PPK toplantısı ile gündemde!

Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2024 için bekleniyor. Başkan Fatih Karahan'ın liderliğindeki PPK toplantısı ardından paylaşılan TCMB faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı. Yeni karar için gözler ekonomi haberlerine çevrildi. Peki;Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne oldu, saat kaçta açıklanır?

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 2024 Temmuz ayı TCMB faizi PPK toplantısı ile gündemde!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 23 Temmuz bugün gerçekleşiyor.

Toplantıdan çıkacak kararın aynı gün saat 14.00'te paylaşılması bekleniyor.

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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 2024 Temmuz ayı TCMB faizi PPK toplantısı ile gündemde!

SON MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleşen toplantılarda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Yeni kararda beklenti gözlemleniyor.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 2024 Temmuz ayı TCMB faizi PPK toplantısı ile gündemde!

2024 TEMMUZ AYI TCMB FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomistler, Merkez Bankasının politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 2024 Temmuz ayı TCMB faizi PPK toplantısı ile gündemde!
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