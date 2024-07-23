Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 2024 Temmuz ayı TCMB faizi PPK toplantısı ile gündemde!

Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2024 için bekleniyor. Başkan Fatih Karahan'ın liderliğindeki PPK toplantısı ardından paylaşılan TCMB faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı. Yeni karar için gözler ekonomi haberlerine çevrildi. Peki;Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne oldu, saat kaçta açıklanır?