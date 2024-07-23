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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 2024 Temmuz ayı TCMB faizi PPK toplantısı ile gündemde!
Giriş Tarihi: 23.07.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
10:12
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 2024 Temmuz ayı TCMB faizi PPK toplantısı ile gündemde!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı temmuz 2024 için bekleniyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihi takip edilirken beklenti de gündemde. Son aylarda sabit bırakılan politika faizi için yeniden araştırmalar hız kazandı. Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak soruları yanıt arıyor. Peki; 2024 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur, belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...