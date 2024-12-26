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Haberler Yaşam MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARALIK: Asgari ücretin ardından! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 07:09

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARALIK: Asgari ücretin ardından! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Aralık ayının sonuna gelindiğinde yeni yıla kısa bir süre kala Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı gündeme geldi. 2024 yılının biterken gerçekleştirilecek son toplantıda yeni yılda ekonomiye yön verecek birçok kritik karar yer verilmesi bekleniyor. Uzmanlar faiz kararına dair beklentilerini açıkladı. Asgari ücrete gelen yüzde 30'luk zammın ardından faizde kararın ne olacağı, indirime gidilip gitmeyeceği ise merak konusu. Gözler açıklamalara yöneldi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARALIK: Asgari ücretin ardından! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası yılın son faiz kararı için toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Yurt içi piyasalarda asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler faizde son durumun ne olacağına çevrildi. Yeni yıla girerken ekonomiye büyük anlamda yön verecek karar için açıklamalar takip ediliyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARALIK: Asgari ücretin ardından! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TCMB ARALIK FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı 26 Aralık 2024 saat 14.00'de açıklanacak.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARALIK: Asgari ücretin ardından! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BEKLENTİ ANKETİNE GÖRE FAİZ KARARI NE OLUR?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARALIK: Asgari ücretin ardından! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KASIM AYI FAİZ KARARI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen kasım ayı faiz kararını geçtiğimiz ay açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 8. kez yüzde 50'de sabit tuttu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARALIK: Asgari ücretin ardından! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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