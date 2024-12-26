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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARALIK: Asgari ücretin ardından! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 07:09
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
07:09
Aralık ayının sonuna gelindiğinde yeni yıla kısa bir süre kala Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı gündeme geldi. 2024 yılının biterken gerçekleştirilecek son toplantıda yeni yılda ekonomiye yön verecek birçok kritik karar yer verilmesi bekleniyor. Uzmanlar faiz kararına dair beklentilerini açıkladı. Asgari ücrete gelen yüzde 30'luk zammın ardından faizde kararın ne olacağı, indirime gidilip gitmeyeceği ise merak konusu. Gözler açıklamalara yöneldi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?