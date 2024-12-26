MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARALIK: Asgari ücretin ardından! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası yılın son faiz kararı için toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Yurt içi piyasalarda asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler faizde son durumun ne olacağına çevrildi. Yeni yıla girerken ekonomiye büyük anlamda yön verecek karar için açıklamalar takip ediliyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?