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Giriş Tarihi: 09.04.2025 13:45 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 13:45

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI GÜNDEMDE! Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantı takvimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayı faiz kararı, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında açıklanacak. Önceki toplantıda haftalık repo faizi 250 baz puan düşürülerek %42,5 seviyesine çekilmişti. Bu ayki karar ise piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Başkan Fatih Karahan yönetiminde yapılacak toplantıyla birlikte, Merkez'in faiz indirimi yapıp yapmayacağı netleşecek. Takvime göre PPK toplantısı önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte PPK toplantı tarihleri

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI GÜNDEMDE! Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantı takvimi

Ekonomi gündeminin odağında yer alan Merkez Bankası'nın Nisan ayı faiz kararı, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Fatih Karahan başkanlığında yapacağı toplantı sonrası belli olacak.Karar için bekleyş sürüyor. Peki, PPK toplantısı hangi gün yapılacak ve karar ne zaman duyurulacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI GÜNDEMDE! Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantı takvimi

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 17 Nisan 2025 Perşembe günü düzenlenecek.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI GÜNDEMDE! Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantı takvimi

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 17 Nisan 2025 tarihli toplantısında alınacak faiz kararına ilişkin olarak, ekonomistlerin ve piyasa analistlerinin beklentileri farklılık göstermektedir. Mart ayında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten yüzde 42,5'e çekilmişti. Yeni ayın kararı için beklentiler sürüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI GÜNDEMDE! Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantı takvimi

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI GÜNDEMDE! Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantı takvimi