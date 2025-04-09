MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI GÜNDEMDE! Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantı takvimi

Ekonomi gündeminin odağında yer alan Merkez Bankası'nın Nisan ayı faiz kararı, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Fatih Karahan başkanlığında yapacağı toplantı sonrası belli olacak.Karar için bekleyş sürüyor. Peki, PPK toplantısı hangi gün yapılacak ve karar ne zaman duyurulacak?