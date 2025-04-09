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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI GÜNDEMDE! Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantı takvimi
Giriş Tarihi: 09.04.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
13:45
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI GÜNDEMDE! Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantı takvimi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayı faiz kararı, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında açıklanacak. Önceki toplantıda haftalık repo faizi 250 baz puan düşürülerek %42,5 seviyesine çekilmişti. Bu ayki karar ise piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Başkan Fatih Karahan yönetiminde yapılacak toplantıyla birlikte, Merkez'in faiz indirimi yapıp yapmayacağı netleşecek. Takvime göre PPK toplantısı önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte PPK toplantı tarihleri