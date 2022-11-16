Haberler Yaşam Merkez bankası faiz kararı için geri sayım başladı! 2022 Kasım ayı TCMB Merkez bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 10:55

Merkez bankası faiz kararı için geri sayım başladı! 2022 Kasım ayı TCMB Merkez bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

TCMB Merkez bankası faiz kararı toplantısı için nefesler tutuldu. Piyasaların kilitlendiği karara geri sayım sürerken bilindiği üzere son toplantıda PPK, faizlerde 1,5 puanlık indirim açıklamasında bulunmuştu. Bu noktada ise "Kasım ayı Merkez bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Özellikle; borsa, altın ve dolar yatırımcıları, yaşanan bu gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte Merkez bankası kasım ayı faiz kararı toplantı tarihi ve kararla ilgili merak edilen tüm bu detaylar.