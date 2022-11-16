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Haberler Yaşam Merkez bankası faiz kararı için geri sayım başladı! 2022 Kasım ayı TCMB Merkez bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 10:55

Merkez bankası faiz kararı için geri sayım başladı! 2022 Kasım ayı TCMB Merkez bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

TCMB Merkez bankası faiz kararı toplantısı için nefesler tutuldu. Piyasaların kilitlendiği karara geri sayım sürerken bilindiği üzere son toplantıda PPK, faizlerde 1,5 puanlık indirim açıklamasında bulunmuştu. Bu noktada ise "Kasım ayı Merkez bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Özellikle; borsa, altın ve dolar yatırımcıları, yaşanan bu gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte Merkez bankası kasım ayı faiz kararı toplantı tarihi ve kararla ilgili merak edilen tüm bu detaylar.

Merkez bankası faiz kararı için geri sayım başladı! 2022 Kasım ayı TCMB Merkez bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Merkez bankası faiz kararı merakla bekleniyor. Para Politikası Kurulu, yaptığı son toplantılarda peş peşe faiz indirimi açıklamasında bulunmuştu. Şimdilerde binlerce vatandaş "Kasım ayı Merkez bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Karar, her ay olduğu gibi toplantıyla aynı gün saatler 14.00'ı gösterdiğinde gerçekleşecek. İşte Merkez bankası faiz kararı beklentileri ve toplantının yapılacağı o tarih gibi merak edilen tüm detaylar.

Merkez bankası faiz kararı için geri sayım başladı! 2022 Kasım ayı TCMB Merkez bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

EKİM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Merkez Bankası yılın 10. faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB haftalık gösterge repo faizinde 150 baz puan indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 12,00'den yüzde 10,50'e çekildi.

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Merkez bankası faiz kararı için geri sayım başladı! 2022 Kasım ayı TCMB Merkez bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

KASIM MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

Merkez bankası faiz kararı için geri sayım başladı! 2022 Kasım ayı TCMB Merkez bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

TCMB PPK TOPLANTI TAKVİMİ

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Merkez bankası faiz kararı için geri sayım başladı! 2022 Kasım ayı TCMB Merkez bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

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