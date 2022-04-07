Haberler Yaşam Merkez Bankası 2022 Nisan ayı faiz kararı için gözler PPK toplantısında! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 07.04.2022 15:56 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 15:56

Merkez Bankası 2022 Nisan ayı faiz kararı için gözler PPK toplantısında! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı ne zaman yapılacak?

Politika faizini 14'te sabit tutan TCBM Merkez Bankası faiz kararı için bu ay nasıl bir yol izleyecek merak konusu haline geldi. TCMB Merkez Bankası faiz kararı son dakika gelişmeleriyle bu haftanın gündem maddeleri arasında yer alıyor. TCMB yaptığı son açıklamada; "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı. Peki, 2022 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak? İşte konuya dair merak edilenler...