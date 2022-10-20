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Haberler Yaşam 2022 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklanıyor! TCMB toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?
Giriş Tarihi: 20.10.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 10:19

2022 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklanıyor! TCMB toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

Merkez Bankası faizi için sayılı saatler kaldı. Her ayın belli bir gününde toplanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) toplantı takvimi kapsamında 20 Ekim 2022 bugün PPK toplantısını gerçekleştirecek. Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun toplantı sonrası açıklayacağı 2022 Ekim ayı Merkez Bankası faizi son dakika haberleri arasında yerini alacak. Geçtiğimiz ayın kararı ve beklentiler ışığında değerlendirmeler başladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı saat kaçta, TCMB faizi açıklandı mı, beklenti ne yönde, ne zaman açıklanacak? İşte, faiz beklentisi ve toplantı kararı…

2022 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklanıyor! TCMB toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

Merkez Bankası toplantısı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu TCMB toplantı takvimi kapsamında bugün toplanıyor. Ekonomide birçok kalemi etkileyecek karar geçtiğimiz ayda politika faizinin yüzde 12'ye indirilmesi şeklinde verilmişti. Ekonomi haberleri okuyucuları Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 Ekim Merkez Bankası faiz beklentisi ve son dakika kararı…

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI BAŞLIYOR!

Ekonomide birçok kalemi etkileyecek faiz kararı her ay kararlaştırılan toplantı tarihi ardından belli oluyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor.

İşte, 20 Ekim TCMB faiz kararı toplantısı hakkında merak edilenler…

2022 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklanıyor! TCMB toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

2022 EKİM MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

20 Ekim 2022 tarihinde bugün yapılacak toplantı ardından alınan karar kamuoyu ile paylaşılacak.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası alınan karar, saat 14.00'da açıklanacak.

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2022 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklanıyor! TCMB toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası yılın 9. faiz kararını geçtiğimiz günlerde açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, politika faizleri 100 baz indirilerek yüzde 13'ten yüzde 12'ye inmiş durumda.

2022 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklanıyor! TCMB toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, son iki toplantıda faizi 100'er puan indirerek 14'ten 12'ye kadar indirdi. Merkez Bankası faiz indirir mi sabit mi kalır sorusu yanıt arıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yılsonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 67,78 oldu.

2022 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklanıyor! TCMB toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

Geçen ay yüzde 2,94 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,39'a, cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 67,73'ten yüzde 67,78'e çıktı.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 36,74'ten yüzde 37,34'e, 24 ay sonrası için de yüzde 20,63'ten 21,17'ye yükseldi.

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