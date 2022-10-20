Merkez Bankası toplantısı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu TCMB toplantı takvimi kapsamında bugün toplanıyor. Ekonomide birçok kalemi etkileyecek karar geçtiğimiz ayda politika faizinin yüzde 12'ye indirilmesi şeklinde verilmişti. Ekonomi haberleri okuyucuları Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 Ekim Merkez Bankası faiz beklentisi ve son dakika kararı…

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI BAŞLIYOR!

Ekonomide birçok kalemi etkileyecek faiz kararı her ay kararlaştırılan toplantı tarihi ardından belli oluyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor.

İşte, 20 Ekim TCMB faiz kararı toplantısı hakkında merak edilenler…