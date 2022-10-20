Merkez Bankası faizi için sayılı saatler kaldı. Her ayın belli bir gününde toplanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) toplantı takvimi kapsamında 20 Ekim 2022 bugün PPK toplantısını gerçekleştirecek. Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun toplantı sonrası açıklayacağı 2022 Ekim ayı Merkez Bankası faizi son dakika haberleri arasında yerini alacak. Geçtiğimiz ayın kararı ve beklentiler ışığında değerlendirmeler başladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı saat kaçta, TCMB faizi açıklandı mı, beklenti ne yönde, ne zaman açıklanacak? İşte, faiz beklentisi ve toplantı kararı…