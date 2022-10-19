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Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti yüzde kaç? 2022 Ekim ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, TCMB faizi saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.10.2022 14:35 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 14:36

Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti yüzde kaç? 2022 Ekim ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, TCMB faizi saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faizi için geri sayım başladı. TCMB toplantı takvimi ile belirlenen tarihlerde görüşen ve karar açıklayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı için bir araya geliyor. Ekonomide birçok kalemi etkileyecek kararla ilgili olarak Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde, yüzde kaç soruları gündemdeki yerini aldı. Faiz beklentisi de Piyasa Katılımcıları Anketi sonucunda belirlendi. Peki, 2022 Ekim ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar…

Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti yüzde kaç? 2022 Ekim ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, TCMB faizi saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı Ekim 2022 için belli oluyor. Para Politikası Kurulu PPK toplantısı ile alınacak karar sonucunda TCMB faizi kamuoyu ile paylaşılacak. Geçtiğimiz toplantıda politika faizi yüzde 12'ye inerken gelecek karar ekonomi ilgililerinin gündeminde. Merkez Bankası Ekim faizi ne olur, yüzde kaç, beklenti ne yönde soruları piyasada yerini aldı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, tüm merak edilenler…

Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti yüzde kaç? 2022 Ekim ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, TCMB faizi saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ekonomide birçok kalemi etkileyecek faiz kararı her ay kararlaştırılan toplantı tarihi ardından belli oluyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor.

İşte, ekim ayı TCMB faiz kararı toplantısı hakkında merak edilenler…

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Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti yüzde kaç? 2022 Ekim ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, TCMB faizi saat kaçta açıklanacak?

2022 EKİM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Ekim 2022 tarihinde yapılacak toplantı ardından alınan karar kamuoyu ile paylaşılacak.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası alınan karar, saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti yüzde kaç? 2022 Ekim ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, TCMB faizi saat kaçta açıklanacak?

EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası yılın 9. faiz kararını geçtiğimiz günlerde açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, politika faizleri 100 baz indirilerek yüzde 13'ten yüzde 12'ye inmiş durumda.

Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti yüzde kaç? 2022 Ekim ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, TCMB faizi saat kaçta açıklanacak?

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