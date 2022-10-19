Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti yüzde kaç? 2022 Ekim ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, TCMB faizi saat kaçta açıklanacak?

Giriş Tarihi: 19.10.2022 14:35 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 14:36

Merkez Bankası faizi için geri sayım başladı. TCMB toplantı takvimi ile belirlenen tarihlerde görüşen ve karar açıklayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı için bir araya geliyor. Ekonomide birçok kalemi etkileyecek kararla ilgili olarak Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde, yüzde kaç soruları gündemdeki yerini aldı. Faiz beklentisi de Piyasa Katılımcıları Anketi sonucunda belirlendi. Peki, 2022 Ekim ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar…