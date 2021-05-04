Piyasalara yön verecek olan Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantıları ve rapor takviminde yer alan bilgilere göre mayıs ayı faiz kararı bu hafta içinde açıklanacak. Son olarak gerçekleşen PPK toplantısında çıkan kararda faizlerin yüzde 19'da sabit tutulmasına karar verilmişti. Şimdi ise gözler Para Politikası Kurulu Mayıs ayı toplantısının ardından Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasına çevrildi. TCMB'nin faiz artışına gidip gitmeyeceği araştırılıyor. Buna göre; Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Mayıs PPK Merkez Bankası toplantısı ne zaman?