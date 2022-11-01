Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde? TCMB PPK toplantı takvimi 2022

Giriş Tarihi: 01.11.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 11:48

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde? TCMB PPK toplantı takvimi 2022

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı sonucu repo faizi 150 baz puan indirime gidilerek 12,00'dan 10,50'ye çekildi. Yılın üçüncü faiz indirimi gerçekleşti ve şimdi gözler Kasım Merkez Bankası faiz kararında. İç piyasayı etkileyen TCMB faiz kararı için vatandaşlar "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusunu yöneltiyor. Merkez Bankası faiz beklentisi gündemdekini yerini yavaş yavaş alırken, TCMB PPK toplantısına bir süre daha olduğunu söylemek gerek. Peki, kasım Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? İşte detaylar…