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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Haziran ayı TCMB faizi PPK toplantısı ile belli olacak!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
18:49
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Haziran ayı TCMB faizi PPK toplantısı ile belli olacak!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizi için araştırmalar hız kazandı. Ekonomi ilgilileri Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihi ve saatini takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda sabit bırakılan Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak soruları arama motorlarına yöneltilmeye başladı. Başkan Fatih Karahan'ın liderliğinde gerçekleştirilecek toplantı öncesi faiz beklentisi araştırılıyor. Peki; 2024 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte, detaylar...