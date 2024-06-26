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Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Haziran ayı TCMB faizi PPK toplantısı ile belli olacak!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:49 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 18:49

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Haziran ayı TCMB faizi PPK toplantısı ile belli olacak!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizi için araştırmalar hız kazandı. Ekonomi ilgilileri Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihi ve saatini takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda sabit bırakılan Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak soruları arama motorlarına yöneltilmeye başladı. Başkan Fatih Karahan'ın liderliğinde gerçekleştirilecek toplantı öncesi faiz beklentisi araştırılıyor. Peki; 2024 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte, detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Haziran ayı TCMB faizi PPK toplantısı ile belli olacak!

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. PPK toplantısı ardından aynı gün içerisinde kamuoyu ile buluşacak kararda beklenti de oldukça önemli. Yüzde 50'de sabit bırakılan TCMB faizi ne olur merak ediliyor. Gözler toplantı takviminde. İşte, 2024 Haziran ayı Merkez Bankası faiz beklentisi...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Haziran ayı TCMB faizi PPK toplantısı ile belli olacak!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 27 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek.

Kararın aynı gün saat 14.00'te paylaşılması bekleniyor.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Haziran ayı TCMB faizi PPK toplantısı ile belli olacak!

TCMB FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Haziran ayı TCMB faizi PPK toplantısı ile belli olacak!

SON MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası, Mayıs ayında gerçekleşen toplantıda politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 50'de sabit bıraktı.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Haziran ayı TCMB faizi PPK toplantısı ile belli olacak!
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