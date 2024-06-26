Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Haziran ayı TCMB faizi PPK toplantısı ile belli olacak!

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. PPK toplantısı ardından aynı gün içerisinde kamuoyu ile buluşacak kararda beklenti de oldukça önemli. Yüzde 50'de sabit bırakılan TCMB faizi ne olur merak ediliyor. Gözler toplantı takviminde. İşte, 2024 Haziran ayı Merkez Bankası faiz beklentisi...