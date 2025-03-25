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Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 PPK toplantı takvimi ile TCMB faiz beklentisi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 14:17 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:23

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 PPK toplantı takvimi ile TCMB faiz beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi 2025 takip ediliyor. Faiz indirimi kararı çıkan son toplantı ardından yeni karar için geri sayım başladı. TCMB faiz beklentisi piyasa takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Peki; Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 PPK toplantı takvimi ile TCMB faiz beklentisi

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Piyasalarda etkili olması beklenen TCMB faizinin beklentileri de değerlendirilmeye başladı. İşte, 2025 PPK toplantı tarihi...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 PPK toplantı takvimi ile TCMB faiz beklentisi

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 17 Nisan tarihinde gerçekleşecek.

TCMB faizinin saat 14.00 itibarıyla açıklanması bekleniyor.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 PPK toplantı takvimi ile TCMB faiz beklentisi

SON KARAR NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2025 Mart ayında politika faizini yüzde 45 seviyesinden 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekti.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 PPK toplantı takvimi ile TCMB faiz beklentisi

Son olarak 2025 Mart ayında yayımlanan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketine göre;

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,79 iken, bu anket döneminde yüzde 42,33 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 42,50 olarak gerçekleşmiştir.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 PPK toplantı takvimi ile TCMB faiz beklentisi

PPK TOPLANTI TAKVİMİ 2025

17 Nisan

19 Haziran

24 Temmuz

11 Eylül

23 Ekim

11 Aralık