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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 PPK toplantı takvimi ile TCMB faiz beklentisi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
14:23
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 PPK toplantı takvimi ile TCMB faiz beklentisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi 2025 takip ediliyor. Faiz indirimi kararı çıkan son toplantı ardından yeni karar için geri sayım başladı. TCMB faiz beklentisi piyasa takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Peki; Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?