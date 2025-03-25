Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 PPK toplantı takvimi ile TCMB faiz beklentisi

Son olarak 2025 Mart ayında yayımlanan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketine göre;

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,79 iken, bu anket döneminde yüzde 42,33 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 42,50 olarak gerçekleşmiştir.