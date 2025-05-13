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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı yok mu? TCMB PPK toplantı tarihleri ve faiz beklentisi
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:37
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı yok mu? TCMB PPK toplantı tarihleri ve faiz beklentisi
Piyasaların gözü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı yeni faiz kararına çevrildi. Son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artışı yönünde adım atan Merkez Bankası'nın, bu ay nasıl bir karar alacağı merak konusu.TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyonda yaşanan yavaşlamaya dikkat çekerek, "Kullandığımız altı göstergenin ortalaması ve tahmin gücü yüksek olan medyan enflasyon verileri, yıllıklandırılmış enflasyonun yüzde 30'un biraz üzerinde seyrettiğini gösteriyor. Bu da dezenflasyon sürecinin devam ettiğine işaret ediyor," açıklamasında bulundu. Peki, yeni faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı yok mu?