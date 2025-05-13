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Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:37 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:37

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı yok mu? TCMB PPK toplantı tarihleri ve faiz beklentisi

Piyasaların gözü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı yeni faiz kararına çevrildi. Son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artışı yönünde adım atan Merkez Bankası'nın, bu ay nasıl bir karar alacağı merak konusu.TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyonda yaşanan yavaşlamaya dikkat çekerek, "Kullandığımız altı göstergenin ortalaması ve tahmin gücü yüksek olan medyan enflasyon verileri, yıllıklandırılmış enflasyonun yüzde 30'un biraz üzerinde seyrettiğini gösteriyor. Bu da dezenflasyon sürecinin devam ettiğine işaret ediyor," açıklamasında bulundu. Peki, yeni faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı yok mu?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı yok mu? TCMB PPK toplantı tarihleri ve faiz beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı yeni faiz kararı, finans çevreleri ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Nisan ayında politika faizinde artışa giden Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikasındaki sıkı duruşun, enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana dek sürdürüleceğini vurguladı. Peki, gözler üzerine çevrilen TCMB faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı yok mu? TCMB PPK toplantı tarihleri ve faiz beklentisi

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu bir sonraki toplantısını 19 Haziran 2025 tarihinde yaparak, faiz kararını açıklayacak. Mayıs ayında toplantı düzenlenmeyecek.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı yok mu? TCMB PPK toplantı tarihleri ve faiz beklentisi

SON FAİZ KARARI NE OLDU?

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'den yüzde 44,5'e yükseltmiştir.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı yok mu? TCMB PPK toplantı tarihleri ve faiz beklentisi

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

TCMB Başkanı Karahan, Boğaziçi Üniversitesi tarafından "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Finans Zirvesi 2025'te "Türkiye Ekonomisinde Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı konuşma yaptı.

TCMB Başkanı Karahan, enflasyonda yaşanan düşüşe işaret ederek "Gerek kullandığımız 6 göstergenin ortalaması gerekse tahmin performansı görece iyi olan medyan enflasyona baktığımızda, bu göstergeler yıllıklandırılmış enflasyonun yüzde 30'un biraz üzerinde olduğunu ima ediyor. Bu da bize dezenflasyonun süreceğini gösteriyor." diye konuştu.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı yok mu? TCMB PPK toplantı tarihleri ve faiz beklentisi

Yıllık olarak bakıldığında düşüş eğilimini sürdüren gıda fiyatlarının martta ramazan ayının da etkisiyle yükseldiğini ve ardından nisanda daha ılımlı bir artış kaydettiğini dile getiren Karahan, "Ancak geçtiğimiz ay yurt genelinde gerçekleşen zirai don hadisesi, önümüzdeki dönem için başta meyve olmak üzere işlenmemiş gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdı." ifadelerini kullandı.

Hizmet enflasyonundaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, nisanda aylık temel mal enflasyonun yükseldiğini, hizmet enflasyonundaki artışın görece sınırlı olduğunu söyledi.

Karahan, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet kaynaklı baskıların hafiflemeye devam ettiğini kaydederek, bu durumun belirli sektörlerden kaynaklanmayıp genele yayılmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.