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Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü, saat kaçta? 2025 TCMB PPK toplantı takvimi
Giriş Tarihi: 23.01.2025 07:53 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 07:53

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü, saat kaçta? 2025 TCMB PPK toplantı takvimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılına dair Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimini duyurmuş ve Ocak ayında gerçekleştirilecek ilk toplantı merakla bekleniyor. Enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Merkez Bankası'nın alacağı kararı büyük ölçüde etkileyecek faktörler arasında. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin ocak ayı faiz beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü, saat kaçta? 2025 TCMB PPK toplantı takvimi

2025 yılının ilk ayında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomiyi yönlendirecek önemli bir faiz kararına imza atmaya hazırlanıyor. Ocak ayı içerisinde yapılacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Türkiye'nin 2025 yılı ekonomik yol haritası açısından kritik bir öneme sahip. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü, saat kaçta? İşte, 2025 TCMB PPK toplantı takvimi!

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü, saat kaçta? 2025 TCMB PPK toplantı takvimi

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı ocak ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü, saat kaçta? 2025 TCMB PPK toplantı takvimi

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 45 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye düşürülmüştü.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü, saat kaçta? 2025 TCMB PPK toplantı takvimi

TCMB PPK 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

TCMB PPK şubatta toplanmayacak. Yılın ikinci toplantısı 6 Mart'ta yapılacak.

Yılın üçüncü toplantısı 17 Nisan'da yapılırken, mayıs ayında toplantı olmayacak. PPK, 19 Haziran ve 24 Temmuz'da yapılacak.
Ağustos ayında toplantı olmayacak. 11 Eylül, 23 Ekim'de toplantı yapıldıktan sonra kasım ayı toplantı olmayacak.

Yılın son toplantısı da 11 Aralık 2025'te gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü, saat kaçta? 2025 TCMB PPK toplantı takvimi
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