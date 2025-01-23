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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü, saat kaçta? 2025 TCMB PPK toplantı takvimi
Giriş Tarihi: 23.01.2025 07:53
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
07:53
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü, saat kaçta? 2025 TCMB PPK toplantı takvimi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılına dair Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimini duyurmuş ve Ocak ayında gerçekleştirilecek ilk toplantı merakla bekleniyor. Enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Merkez Bankası'nın alacağı kararı büyük ölçüde etkileyecek faktörler arasında. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin ocak ayı faiz beklentisi ne yönde?