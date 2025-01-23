Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü, saat kaçta? 2025 TCMB PPK toplantı takvimi

2025 yılının ilk ayında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomiyi yönlendirecek önemli bir faiz kararına imza atmaya hazırlanıyor. Ocak ayı içerisinde yapılacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Türkiye'nin 2025 yılı ekonomik yol haritası açısından kritik bir öneme sahip. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü, saat kaçta? İşte, 2025 TCMB PPK toplantı takvimi!