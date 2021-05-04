Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs 2021 Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı, Mayıs ayında yatırımcılar ve piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Her ay, Merkez Bankası başkanı önderliğinde toplanan Para Politikaları Kurulu (PPK), faiz kararının belirlenmesinde etkili oluyor. Merkez Bankası faiz kararı hakkında detaylar ise şöyle;