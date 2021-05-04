Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası, Mayıs ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası faizlerin değişip değişmediği belli olacak. Yılın beşinci TCMB PPK toplantısı Mayıs ayında gerçekleşecek. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası faiz kararı öncesi Şahap Kavcıoğlu,''Politika faizi, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.'' açıklamasında bulunmuştu. Bilindiği üzere Nisan ayında gerçekleştirilen toplantısında faizlerin yüzde 19'da sabit kalmasına karar verilmişti. Buna göre; Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 Mayıs ayı Merkez Bankası PPK toplantısı faiz kararı ne olur?