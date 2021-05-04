Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu hafta içinde gerçekleşecek olan PPK toplantısı sonrasında çıkacak faiz kararı kamuoyuna duyurulacak. Merkez Bankası faiz toplantısı, pek çok yatırımcı ve analistin yakın takibinde olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mayıs ayında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında ekonomistler politika faizini sabit tutulup tutulmayacağını merak ediyor. Buna göre; Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 Mayıs ayı Merkez Bankası PPK toplantısı faiz kararı ne olur?