Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? 2025 Ocak TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantı takvimi

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suna Muğan Ertuğral, enflasyon dinamiklerinin önemine vurgu yaparak, TÜFE'nin Ocak ayında mevsimsel etkilerle yüksek gelebileceğini, bu durumda da TCMB'nin faiz indiriminde daha temkinli olabileceğini ifade etti. Ertuğral, 250 baz puanlık bir indirim olması durumunda ise piyasaların buna olumsuz bir tepki vermeyeceğini söyledi.

Ertuğral, olası faiz indiriminin boyutu hakkında, "TCMB'nin mevcut enflasyon trendi ve piyasa dinamikleri doğrultusunda ılımlı bir faiz indirimi yapması daha olası görünüyor. Ancak indirimin boyutu; enflasyon beklentileri ve global risk iştahına bağlı olarak sınırlı tutulabilir. Öte yandan, enflasyondaki mevsimsel yükselişin beklenenden daha belirgin olması durumunda, TCMB'nin 'bekle-gör' stratejisini benimsemesi de mümkündür." ifadelerini kullandı.