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Giriş Tarihi: 22.01.2025 22:14 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 22:19

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? 2025 Ocak TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantı takvimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz toplantısında faiz oranlarını düşürmüştü. 2025 yılıyla birlikte, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihleri de belli oldu. Piyasayı yakından takip eden yatırımcılar, Ocak ayı itibariyle TCMB'nin faiz kararına dair kararını merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur, beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? 2025 Ocak TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantı takvimi

Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanacağı tarihler netleşti. Bu karar, ekonominin farklı alanlarında etki yaratıyor. Özellikle piyasa katılımcıları, faiz oranlarının ne yönde şekilleneceğini merakla izliyor. 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla, TCMB'nin faiz oranına ilişkin öngörüler önem kazandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? 2025 Ocak TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantı takvimi

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Para Politikası Kurulu (PPK) takvimine göre Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını 23 Ocak 2025 tarihinde açıklayacak.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? 2025 Ocak TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantı takvimi

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suna Muğan Ertuğral, enflasyon dinamiklerinin önemine vurgu yaparak, TÜFE'nin Ocak ayında mevsimsel etkilerle yüksek gelebileceğini, bu durumda da TCMB'nin faiz indiriminde daha temkinli olabileceğini ifade etti. Ertuğral, 250 baz puanlık bir indirim olması durumunda ise piyasaların buna olumsuz bir tepki vermeyeceğini söyledi.

Ertuğral, olası faiz indiriminin boyutu hakkında, "TCMB'nin mevcut enflasyon trendi ve piyasa dinamikleri doğrultusunda ılımlı bir faiz indirimi yapması daha olası görünüyor. Ancak indirimin boyutu; enflasyon beklentileri ve global risk iştahına bağlı olarak sınırlı tutulabilir. Öte yandan, enflasyondaki mevsimsel yükselişin beklenenden daha belirgin olması durumunda, TCMB'nin 'bekle-gör' stratejisini benimsemesi de mümkündür." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? 2025 Ocak TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantı takvimi

SON KARAR FAİZ İNDİRİMİ OLDU

Merkez Bankası aralık ayında faiz oranının yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirilmesine karar verildi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? 2025 Ocak TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantı takvimi

PPK TOPLANTI TARİHLERİ 2025

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