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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? 2025 Ocak TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantı takvimi
Giriş Tarihi: 22.01.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
22:19
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? 2025 Ocak TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantı takvimi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz toplantısında faiz oranlarını düşürmüştü. 2025 yılıyla birlikte, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihleri de belli oldu. Piyasayı yakından takip eden yatırımcılar, Ocak ayı itibariyle TCMB'nin faiz kararına dair kararını merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur, beklentiler ne yönde?