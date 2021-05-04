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Giriş Tarihi: 04.05.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 19:23

faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet , faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası, Mayıs ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası faizlerin değişip değişmediği belli olacak. Yılın beşinci TCMB PPK toplantısı Mayıs ayında gerçekleşecek. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası faiz kararı öncesi Şahap Kavcıoğlu,''Politika faizi, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.'' açıklamasında bulunmuştu. Bilindiği üzere Nisan ayında gerçekleştirilen toplantısında faizlerin yüzde 19'da sabit kalmasına karar verilmişti. Buna göre; , saat kaçta? faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

faiz kararı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu hafta içinde gerçekleşecek olan PPK toplantısı sonrasında çıkacak faiz kararı kamuoyuna duyurulacak. , pek çok yatırımcı ve analistin yakın takibinde olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mayıs ayında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında ekonomistler politika faizini sabit tutulup tutulmayacağını merak ediyor. Buna göre; , saat kaçta? faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

toplantısı sonrası çıkacak faiz kararı milyonların gündemine yer alacak. sorularına cevap arayan pek çok kişi, bu hafta içinde yapılacak olan toplantı sonrası kararlarına odaklandı. Buna göre; Merkez Bankası toplantısı faiz kararı, 6 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.00'te açıklanacak.

MAYIS AYI MERKEZ BANKASI 2021 PPK TOPLANTISI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Merkez Bankası, kritik faiz kararı duyurusunu 6 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 14:00'da yapacak. Ekonomistlerin beklentisi Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde birleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 6 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

Nisan ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'de sabit bırakılmıştı.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

NİSAN AYI FAİZ KARARI NASILDI?

Merkez Bankası'nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 15 Nisan 2021 günü gerçekleştirildi. Perşembe gününe denk gelen PPK yeni başkan Kavcıoğlu'nun başkanlığında açıklanan ilk faiz kararı oldu.

Nisan ayı faiz kararı öncesi faizler yüzde 19 bandında yer alıyordu, kararın sabit tutulmasıyla birlikte politika faizi yüzde 19'da sabit kaldı.

Kavcıoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında "enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" mesajını vermişti.

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