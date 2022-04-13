Haberler Yaşam Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirdi mi, toplantı ne zaman?

Giriş Tarihi: 13.04.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 09:32

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirdi mi, toplantı ne zaman?

Merkez Bankası 2022 Nisan ayı faiz kararı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın ve dolar fiyatını etkileyen Merkez Bankası kararları için geri sayım başladı. Para Politikası Toplantısının ardından yapılan açıklamada faizlerin indirilip indirilmeyeceği öğrenilecek. 2022 Ocak, Şubat ve Mart aylarında faizi sabit tutma kararı alan Merkez Bankası'nın bu sefer Para Politikası Toplantısı'nda nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası para politikası toplantısı ne zaman yapılacak, faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı ne zaman verilecek? Detaylar haberimizde…